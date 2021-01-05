Критика Бибиловым акции в Цхинвале возмутила вдову Цкаева

05 января 2021, 15:51

Вдова погибшего после допроса в отделе полиции Владикавказа Владимира Цкаева ожидает извинений от президента Южной Осетии за его слова о матери владикавказца. Сравнивая истории Цкаева и Инала Джабева, Анатолий Бибилов осудил поведение матери Джабиева, сравнив его историю с ситуацией в семье Цкаевых.

Как сообщал "Кавказский узел", круглосуточная акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева, проходит на центральной площади Цхинвала с 4 декабря 2020 года. Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. Родственники Джабиева и поддерживающие их активисты требуют наказания для виновных в его смерти. Ранее активистка Инара Габараева сообщила, что ей угрожают административным наказанием в связи с участием в акции близких Джабиева.

Вдова жителя Владикавказа Владимира Цкаева, погибшего после допроса в отделе полиции, выразила возмущение по поводу слов Анатолия Бибилова, сравнившего истории Цкаева и Инала Джабиева. По ее словам, мать Цкаева не организовала акции протеста после смерти сына, так как ее самой не было в живых.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пристыдил близких Джабиева за то, что они проводят акцию протеста в Цхинвале. Бибилов сравнил ситуацию со смертью Джабиева с историей гибели Владимира Цкаева после допроса в отделе полиции Владикавказа. «Такая ситуация была и во Владикавказе, но разве бедная мать Цкаева во Владикавказе выходила на митинги?! Все мы переживаем за это горе, трагедия в сердце. Но если так сказать откровенно, то осетинская женщина же никогда не давала такие права себе и не позволяла себе вот такое поведение», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова Бибилова. Аудиозапись его слов была опубликована в Instagram-аккаунте Chp_tskhinval 4 января, к описанию к посту говорилось, что Бибилов заявил это во время пресс-конференции 15 декабря.

Матери Владимира Цкаева не было в живых в тот момент, когда он сам погиб, прокомментировала слова Бибилова Земфира Цкаева. «Я уверяю господина Бибилова, что, будь Евдокия Борисовна Джиоева, мама Володи, жива, когда (он умер), она бы рвала и метала. Мне даже страшно подумать, что было бы. Это при том, что в жизни мама моего мужа была такой же спокойной, как и Майа, мама Инала Джабиева. Каждая мать за своего ребёнка готова горы свернуть» - процитировало Цкаеву издание «Кавказ.Пост».

Земфира также добавила, что после таких слов Бибилов должен извиниться перед близкими Цкаева.

Журналист издания "Площадь Свободы" Руслан Тотров ранее указал, что расследование смерти Джабиева напоминает дело владикавказца Владимира Цкаева, который скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к смерти Владимира Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, отмечается в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Пользователи соцсети также осудили Бибилова за его высказывания. «Иногда кажется, что ему специально подбрасывают одну глупость за другой, чтобы еще сильнее против него настроить народ, хотя куда ещё..», - прокомментировала plieva306. «Сказал он, а стыдно мне», - согласился dani.08.08.2016.

«А когда настоящий осетин-мужчина позволял себе вот так открыто игнорировать женщину в трауре? Он даже историю не знает», - ответил в комментариях пользователь 19112015mari.

«Цкаева мама умерла до его смерти», - сообщила в комментариях gagloeva.elzaaa.

Десятки местных жителей ежедневно поддерживают семью Джабиева

Сегодня, 5 января, в Цхинвале продолжилась бессрочная акция протеста родственников Инала Джабиева, поддержать их пришли примерно несколько десятков человек. Члены семьи Джабиева - мать и вдова покойного – остаются на Театральной площади ежедневно, в том числе были на акции и на новогодние праздники, сообщили участники акции.

«Во время полуночных салютов, фейерверков мы были на площади рядом с Майей и Оксаной (мать и вдова Инала Джабиева, - прим. «Кавказского узла»). В небе разлетались разноцветные огоньки, а на скамейке родные у мемориала Иналу положили цветы, зажгли свечи в память о нем. Мама (Джабиева) стояла и шептала: «Вот так мы в этот раз Новый год встречаем, сынок». Просто сердце разрывалось, на нее глядя", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» участница акции Анна.

По ее словам, в новогоднюю ночь на Театральной площади не было народных гуляний - ни хороводов, ни сказочных персонажей. "Никого не было. По крайней мере, пока я там была, я не видела у елки ни одного человека. Даже в соцсетях есть видео городской нарядной елки, а вокруг никого - ни детей, ни веселья», -сообщила девушка.

По словам вдовы Инала Оксаны, новогодняя ночь прошла также, как и все остальные дни акции. "Мы также стояли здесь (на площади). Поодаль стояли сотрудники правоохранительных органов. Люди приходили поддержать нас", - заявила Оксана.

По вечерам Оксана вместе с неравнодушными гражданами находится под тентом, согреваясь у керосинок. Предыдущий тент, который частично обгорел от керосинки, протестующие заменили, добавила женщина. «Днем мы снимаем тент, вечером накрываем обратно, чтобы тепло удержать», - сообщила Оксана.

По ее подсчетам, число участников акции, колеблется от 30 до 100 человек. "Днем бывает меньше людей. Многие стоят всю ночь, и им надо днем передохнуть, обогреться. Весь месяц люди находятся здесь с нами. Некоторые с первого дня, часть приходит на время, потом их сменяют другие. Всем, кто разделяет трагедию нашей семьи, большое спасибо", - заявила вдова.

По ее словам, на акции также находятся и депутаты парламента. "И Давид Санакоев здесь, и Зита Бесаева, и Гарри Мулдаров, и Иван Сланов. Они всегда нас поддерживают и находятся здесь на площади, большей частью вечером", - добавила вдова.

Накануне вечером к участникам акции присоединился житель Владикавказа Зураб Плиев. По его словам он приезжает в Цхинвал уже второй раз, поддерживая требования протестующих об объективном расследовании смети Инала Джабиева.

«Я приехал поддержать эту семью […] Пусть президент выйдет к народу, а не запугивает", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Плиев.

Напомним, что за смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение главы МВД Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности замглавы ведомства Андрей Цховребов. Вдова Джабиева не поверила итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. 16 декабря в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Инала Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти.