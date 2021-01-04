Активистка пожаловалась на давление за поддержку семьи Джабиева

04 января 2021, 23:21

Власти Южной Осетии считают Инару Габараеву катализатором круглосуточной акции протеста, которую в центре Цхинвала уже месяц проводят родные Инала Джабиева. По словам активистки, ей угрожают административным наказанием.

Как сообщал "Кавказский узел", круглосуточная акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева, проходит на центральной площади Цхинвала с 4 декабря 2020 года. Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. Родственники Джабиева и поддерживающие их активисты требуют наказания для виновных в его смерти.

О давлении в связи с участием в акции протеста родных Инала Джабиева Инара Габараева написала сегодня на своей странице в Facebook. По ее словам, давление это выражается в угрозах административным наказанием. "Я якобы являюсь катализатором беспорядков на Центральной площади", - пишет Габараева. По ее словам, правоохранители указывают в протоколах "смехотворные "доказательства" [в виде] видеоматериалов, размещённых в Инстаграме и Фейсбуке".

Свой пост Габараева иллюстрирует видео, на котором запечатлен момент ее разговора с несколькими вооруженными силовиками на улице в людном месте. Разговор проходит не на русском языке. Женщина что-то эмоционально объясняет, а затем силовики разворачиваются и уходят. "Кавказский узел" не может проверить, когда и где была сделана видеозапись.

Активистку поддержали комментаторы ее поста. "Сил тебе, Инара", - пишет Снежана Бетеева. "Страшно становится жить в нашем городе!! Когда видишь, как к женщине присылают и впутывают сотрудников МВД для того, чтоб правду больше не озвучивали!!! А может они этого и добиваются - чтоб люди уехали отсюда???" - высказывается Давид Багаев. "Молодец, Инара Габараева. Так держать. Когда человек стоит за правду и справедливость, он ничего не боится. Боится тот, дела которого черны, как безлунная ночь", - отмечает Валентина Габараева.

Инара Габараева была среди митингующих в центре Цхинвала 16 декабря 2020 года, когда сотрудники правоохранительных органов отняли тент, который протестующие собирались установить как защиту от дождя. 28 августа 2020 года она принимала участие также в митинге, на который вышли жители Цхинвала сразу после появления информации о смерти Инала Джабиева.

Отметим, что акция протеста родственников Инала Джабиева продолжается. "Сегодня 04.01.21 - ровно месяц, как на Театральной площади столицы Южной Осетии проходит бессрочная акция протеста семьи Инала Джабиева. Основными требованиями семьи остаются справедливое расследование убийства Джабиева, которое, по их мнению, невозможно, пока генеральный прокурор республики Урузмаг Джагаев не уйдёт в отставку, а министр ВД Игорь Наниев не будет привлечен к уголовной ответственности", - говорится в сообщении Instagram-паблика chp_tskhinval (57,8 тысячи подписчиков).

О том, что сегодня ровно месяц как Джабиевы начали бессрочную акцию протеста в Цхинвале, сообщает и Telegram-канал "Основа", у которого 1848 подписчиков.

Напомним, за смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение главы МВД Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности замглавы ведомства Андрей Цховребов. Вдова Джабиева не поверила итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. 16 декабря в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Инала Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти.