Близкие Инала Джабиева встретили Новый год на акции протеста

01 января 2021, 11:36

Несмотря на празднование Нового года, семья Джабиевых провела 29-е сутки на акции протеста на Театральной площади в Цхинвале. Пользователи соцсети высказали им слова поддержки и в очередной раз потребовали наказания для виновных в смерти Инала Джабиева.

Как сообщал "Кавказский узел", в центре Цхинвала с 4 декабря проходит круглосуточная акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева. Они требуют результатов расследования по делу о его смерти. Протестующих поддерживает часть депутатов парламента, они бойкотируют заседания и требуют отставки генпрокурора. 31 декабря парламент Южной Осетии в очередной раз из-за бойкота не принял бюджет на 2021 год. Пользователи Instagram нашли связь между новыми отставками и протестами в Цхинвале.

Активисты дежурят на площади в Цхинвале посменно. Протестующие жаловались, что силовики не дали им поставить палатку на площади, мешают провозить топливо для керосинового обогревателя, запрещают передавать еду протестующим. В единственном тенте, под которым могут укрыться участники круглосуточной акции на площади в Цхинвале, образовалась дыра, но милиция не дала растянуть новый, рассказала "Кавказскому узлу" 25 декабря вдова Джабиева Оксана Сотиева.

Близкие Инала Джабиева провели новогоднюю ночь на акции протеста на городской площади Цхинвала, сообщила блогер из Южной Осетии Arzu Jio. В частности, она разместила на своей странице в Instagram видео, на кадрах которого мать Инала Джабиева Майя Джабиева стоит перед фотографией сына, помещенной на скамью в окружении свечей. Помимо свечей рядом с фотографией лежат цветы, фрукты и сладости. "Вот так,сынок, мы встречаем в этот раз Новый год", – привела блогер в описании к видео слова Майи Джабиевой.

К 10.50 мск 1 января эта запись набрала 5836 просмотров и 56 комментариев. Часть их авторов раскритиковали власти Южной Осетии. "В Цхинвале есть вообще закон? Как не стыдно правительству! Разве эта бедная мать требует чего-то невозможного?" – задалась вопросом kachmazova26.

Запись об акции родных Инала Джабиева в новогоднюю ночь в Цхинвале была также опубликована и на странице Instagram-паблика chp_tskhinval, на который подписаны около 57,4 тысячи пользователей. К 10.50 мск 1 января публикация набрала 1591 просмотр и 110 комментариев. Часть пользователей также потребовала наказания для виновных. "А виновные отмечают", – написал пользователь m.11.07.16. "Нет даже хоть какой-то праздности в душе, смотря на все это. Где справедливость?" – возмутилась seldinadzhioeva. "Вот такие власти руководят нашим народом. Неужели нельзя разобраться со всем этим?" – написал пользователь itme8570.

Также в этом же Instagram-паблике вечером 31 декабря было опубликовано фото, на котором изображены три участники акции протеста. В руках у них плакаты с надписями "Стоп беспределу", "Закон. Справедливость. Инал Джабиев" и "Я хотел жить". Кроме этого, на плакатах также изображены фотографии Джабиева. Фотография сделана в вечернее время, женщины стоят рядом со скамейкой, на которой лежат фрукты и свечи в память об Инале Джабиеве. На заднем фоне фотографии видны несколько прохожих.

Напомним, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 29 декабря отправил в отставку своего советника Сослана Джусоева, который был на Театральной площади в Цхинвале вместе с протестующими. Это и прочие увольнения чиновников депутаты парламента Южной Осетии назвали примером гонений, поскольку они связаны с поддержкой протестной акции. "Судя по складывающимся обстоятельствам, этих людей действительно уволили за поддержку тех, кто стоит на площади", – сказала в частности корреспонденту "Кавказского узла" депутат Зита Бесаева. При этом она добавила, что доподлинно не знает причин увольнения чиновников.