Участники акции в Цхинвале остались без тента во время дождя

17 декабря 2020, 12:04

Сотрудники правоохранительных органов в Цхинвале 16 декабря отняли у митингующих в Цхинвале тент, который те собирались установить как защиту от дождя.

Как писал "Кавказский узел", родственники Инала Джабиева, умершего после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии, 4 декабря организовали в Цхинвале бессрочную акцию протеста. Они требуют эффективного расследования гибели Джабиева, наказания виновных и отставки генпрокурора. По ночам на площади остается около 30 человек, по вечерам собирается до 200 протестующих. 16 декабря поддержать протестующих прибыла группа молодых людей из Северной Осетии.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа задержанный скончался, а в интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности замглавы ведомства Андрей Цховребов. Вдова Джабиева не поверила итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. 16 декабря в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Инала Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти.

Вечером 16 декабря участники акции принесли на площадь тент и пытались прикрепить его веревками к деревьям, чтобы укрыться от дождя. К ним подошли вооруженные силовики и сказали, что у них приказ не позволять установку тента. "Вчера Бала Бестаев (член общественного движения "Союз кавалеров Ордена "Уацамонга") нас заверил, что договорился с кем-то, что если будет дождь, нам позволят накрыть тент. Идите и спросите у своего начальства", - обратилась одна из активисток Инара Габараева к силовикам в масках. Спустя 10 минут к митингующим подошел исполняющий обязанности главы МВД Мераб Пухаев и стал сам силой вырывать из рук женщин тент. Вслед уходящим силовикам слышны были крики вдовы Инала Джабиева, передала корреспондент "Кавказского узла".

Несмотря на дождь, в ночь на 17 декабря на площади оставалось до 40 участников акции.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Цхинвале в течение дня будет идти дождь, температура воздуха составит +5 градусов, скорость ветра - до 5 метров в секунду. Ночью дождь усилится, температура снизится до +4, скорость ветра - до 4 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.