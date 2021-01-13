Бывшие президенты Южной Осетии призвали расследовать обстоятельства смерти Джабиева

13 января 2021, 03:18

Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров назвали тревожным политический кризис в Южной Осетии, связанный с делом Инала Джабиева. Заявление также подписали бывшие депутаты Станислав Кочиев и Вячеслав Гобозов и первый председатель ЦИК Борис Чочиев. Они призвали к справедливому расследованию обстоятельств смерти Джабиева, родные которого под проливным дождем продолжают акцию протеста.

Как писал "Кавказский узел", с 4 декабря 2020 года на центральной площади Цхинвала проходит круглосуточная акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева. Она не прерывалась и в новогоднюю ночь, гуляний возле установленной на площади елки не было. Протестующих слишком мало, чтобы добиться реакции от властей, сочли участники январского обсуждения акции Джабиевых в Instagram. 12 января адвокат Диана Санакоева сообщила, что экспертное учреждение, где пройдет третья судебно-медицинская экспертиза по делу Джабиева, будет определено лишь к концу недели. Пользователи Instagram возмутились решением о новой экспертизе.

Протестующих поддерживает часть депутатов парламента, они бойкотируют заседания и требуют отставки генпрокурора. 29 декабря парламент Южной Осетии из-за бойкота не принял бюджет на 2021 год. 9 декабря журналист Алан Тибилов уволился из государственной телекомпании "Ир", отказавшейся от освещения акции протеста в Цхинвале. Пользователи Facebook поддержали журналиста, указав на сервильность государственных СМИ в Южной Осетии.

Бывшие президенты Южной Осетии Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров, парламентарии первого созыва Станислав Кочиев, Вячеслав Гобозов и первый председатель ЦИК Борис Чочиев 12 января подписали совместное заявление, в котором назвали события, происходящие в Южной Осетии, вызывающими тревогу.

"Четыре месяца не проводятся сессии парламента, не сформирован до сих пор новый состав правительства, на Театральной площади больше месяца идет акция протеста родственников Инала Джабиева, не принят бюджет страны на 2021 год. Фактически речь идет уже не только о внутриполитических разногласиях различных сил или ветвей власти, но и о международном имидже и состоятельности нашего государства", - говорится в заявлении.

Подписанты отметили, что "важно обеспечить проведение объективного расследования преступления, приведшего к гибели Инала Джабиева, и создать условия, при которых подобные трагедии станут в будущем невозможными". "Все виновные, независимо от прошлых заслуг и занимаемых ныне должностей, должны понести справедливое наказание. Однако для этого необходимо, в первую очередь, чтобы исполнительная и законодательная ветви власти страны, президент и депутаты парламента перешли от противостояния к делу", - отметили они.

Тибилов, Чибиров, Кочиев, Гобозов и Чочиев выразили готовность выступить посредниками "в процессе урегулирования сложившейся непростой общественно-политической обстановки и содействовать в организации конструктивного диалога, направленного на нормализацию ситуации".

Это заявление подписанты направили президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову, председателям партий и депутатской группе "За справедливость".

Публикация о заявлении в Instagram-паблике "ЧП Цхинвал", насчитывающем 58,4 тысячи подписчиков, набрала к 03.18 мск сегодня, 13 января, 269 отметок "Нравится" и 59 комментариев.

"Все разумные люди призывают к диалогу. Все решается в диалоге. Лишь отдельным лицам выгодны митинги и противостояния", - отметил jabo.puxaev.

"Это все понятно. Только Бибилов не способен на диалог. Он монологи ведет обычно, красуясь", - ответил ему bud_modnym.

"Ни Тибилов, никто другой бы никогда не довели республику и народ до такого состояния", - также отметил он.

"Все устали от напряженности, а пользы от стояния на улице никакой. Пусть услышат стороны друг друга и поймут", - призвала marta_gagloeva.

"Для того, чтобы расследование было объективным, необходимы посредники?! Лишний раз подчеркнули бессилие и необъективность власть имущих", - заявляет ironsaya.

На странице m_arzu_official 12 января опубликовано сообщение о 40-м дне акции протеста родных Джабиева. "Дождь не прекращается вторые сутки, и несмотря на это, мама и вдова Джабиева тут круглосуточно", - говорится в публикации, которая набрала по данным на 03.18 мск сегодня, 13 января, 4136 просмотров и 19 комментариев.

"Мои золотые женщины. Мы душой с вами", - написала zitarysik.

"Господи, какой ужас, вот это все горе всем им аукнется, не боятся вообще", - ужаснулась seldinazhioeva.

"Сейчас уже там сидеть смысла нет! Никаких действий от власти, думаю, если не было, то и дальше не будет", - считает m.kozaevaa.

Инал Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. Родные Джабиева требуют наказания для виновных. Прокуратура назвала причиной смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Вдова Джабиева не поверила итогам этой экспертизы. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с Джабиевым Николая Цховребова о жестоких пытках. В декабре 2020 года в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Джабиева потребовали приобщить к делу. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение главы МВД Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. Были задержаны восемь полицейских, после чего был отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Группа депутатов, поддерживающих родных Джабиева, настаивает на отставке генпрокурора и бойкотирует заседания парламента.

Ранее журналист издания "Площадь Свободы" Руслан Тотров указал, что расследование смерти Джабиева напоминает дело владикавказца Владимира Цкаева, который скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к смерти Владимира Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, отмечается в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов также сравнил дело Джабиева с делом Цкаева и при этом осудил поведение матери Джабиева. Вдова Цкаева заявила, что ожидает извинений от президента Южной Осетии за его слова о матери жителя Владикавказа.