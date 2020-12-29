Депутаты сорвали голосование по бюджету Южной Осетии в знак протеста

29 декабря 2020, 17:08

Парламент Южной Осетии не принял бюджет на 2021 год, так как депутаты бойкотировали заседание в знак поддержки протестующих в Цхинвале родственников Инала Джабиева. Отказ депутатов от голосования по бюджету ставит под угрозу борьбу с эпидемией коронавируса, заявила министр финансов Аза Хабалова.

Как сообщал "Кавказский узел", в центре Цхинвала с 4 декабря проходит круглосуточная акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева. Они требуют результатов расследования по делу о его смерти. 19 декабря к требованию о расследовании смерти Джабиева присоединились депутаты парламента, они потребовали отставки Генпрокурора региона и наказания для виновных в смерти жителя Цхинвала вне зависимости от занимаемых ими должностей. 29 декабря к протестующим в столице Южной Осетии приехала мать национального героя Алана Джиоева (Парпата), чтобы поддержать их.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа задержанный скончался, а в интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Наниева, а затем отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД. Вдова Джабиева не поверила итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. 16 декабря в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Инала Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти.

На Театральной площади Цхинвала акцию протеста продолжают проводить около десятка человек, площадь круглосуточно охраняется силовиками, передал корреспондент "Кавказского узла".

За последние несколько дней число протестующих снизилось из-за приближения новогодних праздников, пояснила участница акции Ирина. "Немного меньше стало людей. Кое-кто из тех, кто проводил много времени на площади, простыл и приболел гриппом", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с другими участниками акции протеста на площади в Цхинвале остаются вдова и мать Инала Джабиева. "Мы по-прежнему продолжаем отстаивать свои требования по справедливому расследованию убийства моего сына, я буду здесь и в новогоднюю ночь", - сказала мать Джабиева Майя корреспонденту "Кавказского узла" .

В акции протеста также принимают участие депутаты парламента. По словам депутата Давида Санакоева, он каждый день приходит на площадь. "После того, как родные Инала Джабиева вышли на Театральную площадь, Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по делу Джабиева. Конечно, требования семьи несколько иные и они не удовлетворены, но подвижки есть. Однако основное требование - это справедливое расследование убийства Джабиева и отставка генерального прокурора", - сказал Санакоев корреспонденту "Кавказского узла".

На акции протеста семью Инала Джабиева также поддерживают депутаты фракций "Ныхас" и депутаты от одномандатных округов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Бойкотирование депутатами работы парламента поставило под угрозу борьбу с COVID-19

Сегодня парламент Южной Осетии не смог рассмотреть проект бюджета на 2021 год и еще ряд законопроектов, сессия третий раз срывается из-за отсутствия кворума, сообщил вице-спикер законодательного органа Петр Гассиев. "Я был бы рад сообщить о начале работы сессии. Но, как видите, этот фарс, эта трагикомедия продолжается, у нас опять нет кворума и все меньше времени, чтобы без имиджевых и финансовых потерь для республики принять бюджет", – привел сегодня его слова "Sputnik Осетия".

У парламента в этом году будут еще две-три попытки собраться на сессию, добавил он.

Бойкот депутатов может повлиять на борьбу с коронавирусом в регионе, отметила врио министра финансов Южной Осетии Аза Хабалова. "Правительство РФ приняло решение о том, чтобы выделить Южной Осетии 79 млн 700 тыс. на оказание помощи в борьбе с распространением коронавируса. Если мы в этом году эти поправки не примем, это означает, что мы не имеем права расходовать в этом году эти средства, и, соответственно, в следующем году это тоже останется под вопросом. Потому что первого февраля, как в этом распоряжении написано, мы должны предоставить отчет о том, как мы их расходуем!" – привело сегодня слова Хабаловой ИА "Рес".