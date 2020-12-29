Пользователи соцсети поблагодарили мать Парпата за поддержку протеста в Цхинвале

29 декабря 2020, 10:18

Мать национального героя Алана Джиоева (Парпата) приехала к родственникам Инала Джабиева, чтобы поддержать протестующих на площади в Цхинвале. Пользователи Instagram выразили восхищение поступком пожилой женщины.

Как писал "Кавказский узел", с 4 декабря в Цхинвале проходит круглосуточная акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева. Они требуют эффективного расследования обстоятельств его смерти, наказания виновных и отставки генпрокурора. В преддверии Нового года мэрия установила на площади елку, а протестующие - импровизированный мемориал памяти Инала Джабиева. Бывший вице-спикер парламента Дмитрий Тасоев заявил, что намерен быть на площади рядом с семьей Инала Джабиева в новогоднюю ночь. Жители Южной Осетии стали публиковать в Facebook сообщения о намерении присоединиться в новогоднюю ночь к протестующим на Театральной площади.

Мать известного в Северной Осетии полевого командира Парпата приехала в Цхинвал поддержать родных Инала Джабиева, сказано в сообщении на странице chp_tskhinval в Instagram. Аналогичный пост опубликован также на странице r15.ru. Оба поста были опубликованы 28 декабря.

Алан Джиоев, известный в народе как Парпат, участвовал в конфликтах 1992 года в Северной Осетии, войне Грузии с Южной Осетией и Абхазией. "Парпата можно смело назвать одним из самых выдающихся полевых командиров, настоящим воином. Он имел огромный авторитет среди ребят, ему практически беспрекословно подчинялись", - рассказал вице-спикер парламента Южной Осетии Петр Гассиев. По его словам, именем Парпата была названа одна из центральных улиц Цхинвала, сообщил 18 октября 2019 года "15-й регион".

Сегодня к 10.00 мск на странице chp_tskhinval пост набрал 71 комментарий и 1263 отметки "нравится". На странице r15.ru - 30 комментариев и 1529 отметок "нравится". Авторы части комментариев на этих страницах поблагодарили мать Джиоева за поддержку родных Джабиева.

"Этой сильной, смелой женщине огромное спасибо", - пишет bestaeverik8. "Спасибо маме Парпата. Отдельное спасибо за сына. Сегодня Осетии очень не хватает Алана Джиоева и его друзей и соратников", - заявляет zvassa7. "Парпат - наш герой! Низко кланяюсь маме Парпата за такого сына!", - отмечает tatagergieva.

"Самые красивые, лучше, сильные мамы на свете мы гордимся вами", - пишет sasha_totrov. "За что матери героев страдают", - выражает сочувствие zhannatamian22. "Вот и матери ушедших героев Осетии поддерживают эту бедную женщину. Где же мужчины юга?", - заявлет dzhioevtamu.

Напомним, активисты дежурят на Театральной площади в Цхинвале посменно. Протестующие жаловались, что силовики не дали им поставить палатку на площади, мешают провозить топливо для керосинового обогревателя, запрещают передавать еду протестующим. В единственном тенте, под которым могут укрыться участники круглосуточной акции на площади в Цхинвале, образовалась дыра, но милиция не дала растянуть новый, рассказала "Кавказскому узлу" 25 декабря вдова Джабиева Оксана Сотиева.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа Джабиев скончался, а в интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Наниева, затем отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности замглавы ведомства Андрей Цховребов. Вдова Джабиева не поверила итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. 16 декабря в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза от местного эксперта, которую родные Инала Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти.