235 беженцев вернулись в Степанакерт за сутки

12 января 2021, 10:07

Российские миротворцы сопроводили из Армении в Нагорный Карабах еще 235 беженцев. Всего в свои дома вернулись 48 694 человека, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", к 11 января общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей составило 48 459 человек.

Минобороны России учло не всех вернувшихся беженцев: около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. "Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 235 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 48 тыс. 694 беженца", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны России.

По данным ведомства, военнослужащие российского миротворческого контингента "обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывают гуманитарную помощь и восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры". "Ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах", - говорится в сообщении.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информацию об этом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на другой подготовленной "Кавказским узлом" карте.