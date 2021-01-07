Поджог травы назван причиной пожаров в Абхазии

07 января 2021, 09:29

Пожары в Гальском и Гагрском районах Абхазии, где от огня пострадали девять сел, возникли из-за поджога местными фермерами сухой травы, сообщило МЧС региона.

Как сообщал "Кавказский узел", в Гальском районе Абхазии 4 января природные пожары затронули три села, пострадали жилые дома и хозпостройки, спасатели объявили эвакуацию жителей. 7 января число пострадавших от пожара сел возросло до девяти.

По версии спасателей причиной пожара в Гальском районе стал человеческий фактор. "Там растет сухой золотарник, а он быстро, как спичка, возгорается. Безусловно, присутствует человеческий фактор, видимо, кто-то окурок выбросил", – считает министр ЧС Абхазии Лев Квициния, слова которого 6 января привело издание "Эхо Кавказа".

К вечеру 6 января ситуация с пожаром в Гагрском районе стабилизировалась. Локальные возгорания в горной лесополосе Гагры еще наблюдаются, пожарные следят за обстановкой, отметил Лев Квициния.

В Гагрском районе Абхазии зафиксированы новые пожары. Огонь затронул несколько сел, среди жителей жертв нет. Особенно сложная обстановка в районе санатория "Москва", где полоса огня растянулась на четыре километра вдоль автотрассы Псоу–Ингур. Из-за лесного пожара дорога оказалась завалена камнепадом, сообщило вечером 6 января МЧС Абхазии. "Пожарные мониторят обстановку, наблюдаются локальные возгорания в горной лесополосе", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По словам местных жителей, в Гагрском районе от пожара больше всего пострадало село Верхний Баргеб, где сгорело несколько домов, а также пострадали плантации орешника, жертв среди местных жителей нет, сообщило вечером 6 января издание "Sputnik Абхазия".

В селе Верхний Баргеб от пожара пострадала почти каждая семья, рассказал местный житель Коба Регвава. "У нас три дома сожжены дотла, плодоносящих орешников, наверное, более 50 процентов уничтожено. Амбары сгорели с кукурузой, свинарники, почти у каждой семьи что-то сгорело", – привело его слова вечером 6 января издание "Эхо Кавказа".

По его словам, сельчане заметили дым от природного пожара 5 января, огонь перекинулся на село вечером того же дня. "Население было в панике, всю ночь все бегали с ведрами, с тазиками, то там очаг поднимался, то тут, не знали, в какую сторону бежать. Такого я не видел, и старожилы села не помнят, чтобы такой пожар был сильный", – добавил он.

Напомним, что лесные пожары в Абхазии начались 4 января в Гальском районе около сел Вяда-Баргяп, Сида и Ряп. К 5 января площадь пожаров составила 600 гектаров, на помощь местным спасателям были направлены пожарные и техника из Сухума, Гулрыпша и Очамчыры. Причиной возгорания в Гальском районе стал поджог сухостоя местными жителями, пояснил пресс-секретарь МЧС Абхазии Роман Лабия.