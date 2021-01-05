Эвакуация сельчан объявлена в Абхазии из-за лесных пожаров

05 января 2021, 09:53

Природные пожары в Галском районе затронули дома и постройки на окраинах сел, МЧС Абхазии объявило об эвакуации местных жителей.

Лесные пожары начались в Галском районе около сел Вяда-Баргяп, Сида и Ряп. Пожарным не удалось локализовать возгорание, и огонь перекинулся на близлежащие дома и деревянные постройки.

В связи с этим глава МЧС Абхазии Лев Квициния объявил об эвакуации местных жителей, сообщает сегодня на своей странице в Facebook "Районное Галское телевидение".

По данным МЧС, лес горит также около сел Набакиа, Тагилон и Махунджия Галского района. Огонь приблизился к домам на расстояние от 500 до 200 метров. "Лесные пожары происходят в нескольких местах, горят сухостой, орешники, папоротниковые поля. Пожары очень близко прилегают к жилым домам", - цитирует сегодня сотрудника центра управления силами МЧС "Sputnik Абхазия".

На помощь местным спасателям направлены пожарные и техника из Сухума, Гулрыпша и Очамчыры, пишет издание.

Пожары зафиксированы и в окрестностях Гала, рассказал начальник городской пожарной части Эмир Зухбая. "На месте работают пожарные отряды Гала, Очамчыры, также ждём на подмогу и Гулрыпшскую часть", - приводит сегодня его слова "Апсныпресс".