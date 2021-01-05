Рост цен на топливо в Азербайджане встревожил водителей

05 января 2021, 13:19

Стоимость литра бензина марки АИ-92 выросла в Азербайджане на 11%, а литр дизтоплива подорожал на треть. Повышение цен повлечет увеличение расходов автовладельцев, пожаловались местные жители. На стоимость проезда в общественном транспорте подорожание топлива не повлияет, заверили власти страны.

Как писал "Кавказский узел", розничная цена автомобильного бензина марки АИ-92 была повышена в Азербайджане в июле 2017 года. Тогда стоимость литра бензина выросла с 0,7 маната (0,41 доллара по курсу на 15 июля 2017 года) до 0,9 маната (0,52 доллара). Бензин марки АИ-92 занимает примерно 70% рынка автомобильного топлива в стране, а четверть автомобилей работают на дизельном топливе, пояснил тогда глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан.

Цены на бензин и дизтопливо выросли на 11% и 33% соответственно

Тарифный совет при правительстве Азербайджана вечером 4 января объявил о повышении с 5 января цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Автором инициативы, согласно официальному правительственному сообщению, выступила Государственная нефтяная компания (SOCAR), обратившаяся в тарифный совет с предложением повысить в стране розничные цены на природный газ, автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.

SOCAR обосновала предложение "доведением качества данной продукции до высоких евростандартов, улучшением экологической среды, продолжением работ по реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающей промышленности".

Тарифный совет установил розничную цену на литр бензина АИ-92 в размере 1 манат (0,59 доллара), а дизельного топлива – 0,8 маната (0,47 доллара). "Учитывая экологический вред от использования дизельного топлива, разница в цене была уменьшена с целью перехода на большее потребление бензина", - говорится в пресс-релизе Тарифного совета, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Повышать цену на газ совет отказался. "Несмотря на экономическое обоснование предложения о повышении цен на природный газ, учитывая проводимую социальную политику, тарифный совет не счел целесообразным повышать тарифы на этот вид топлива", – сказано в пресс-релизе.

До сегодняшнего повышения стоимость литра бензина АИ-92 составляла 0,9 маната (0,53 доллара), а дизельного топлива – 0,6 маната (0,35 доллара). Таким образом, цены увеличены соответственно на 11% и 33%.

Тарифный совет подчеркнул, что в последние годы значительно вырос импорт автомобилей в Азербайджан. Так, в 2018 году было импортировано 28 876 автомобилей, в 2019 году – 47 710, а за 11 месяцев 2020 года – 47 841 автомобиль. Параллельно с ростом импорта вырос и спрос на бензин и дизельное топливо, говорится в сообщении.

"В целях нейтрализации влияния роста цен на дизельное топливо на хозяйствующие субъекты, осуществляющие пассажирские перевозки, им будет выплачена компенсация. Механизм предоставления компенсации будет обнародован до конца января", – заверило ведомство, добавив, что, учитывая влияние роста цен на дизельное топливо на сельскохозяйственную сферу, будет пересмотрена и сумма субсидий, выделяемых правительством.

Решение властей вызвало недовольство автомобилистов

Повышение розничных цен на топливо встревожило автовладельцев, опрошенных сегодня корреспондентом "Кавказского узла". Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения опрошенных.

"Я каждый день езжу на работу в Баку на своем автомобиле из поселка Шувелан. Одного бака едва хватало на два дня. Теперь заполнение бака мне будет обходиться на 4 маната дороже, а в месяц – как минимум на 60 манатов, поскольку автомобилем я пользуюсь не только для поездок в город, но и по другим делам", – сказал, в частности, житель Шувелана Мустафа Ибрагимов.

Занимающийся частным извозом Мехти Самедов также недоволен повышением цен. "Пять лет назад я попал под сокращение. С тех пор "таксую". Специально купил автомобиль, работающий на "солярке", чтобы затраты на топливо были меньше. Но теперь после повышения цены дизтоплива более чем на треть расходы на топливо возрастут на столько же. А цены за услуги такси поднять будет сложно, потому что у людей тоже денег нет – из-за карантина люди многие месяцы не работают, а у тех, у кого есть работа, доходы упали. Да, и цены особенно сильно не поднимешь, потому что конкуренция большая. Придется просто побольше работать, чтобы заработать на самое необходимое. И так работали по 8-10 часов в сутки, теперь придется работать по 12 часов", – сказал мужчина.

Автовладелец Сеймур Гасанов предположил, что последствия повышения цен будут ощущаться позднее. "Сейчас все равно карантин, контакты ограничены, большинство практически не пользуются частным транспортом, если, конечно, машины для них не являются средством заработка. Но когда карантин отменят, владельцы автомобилей ощутимо почувствуют финансовый ущерб. Летом больше загородных поездок, путешествий, и потребление бензина возрастает", – сказал Гасанов.

В Азербайджане по 18 января действует ужесточенный карантинный режим. В пяти крупных городах и 11 райцентрах запрещено передвижение по улицам без смс-разрешений, приостановлена работа парикмахерских и салонов красоты, а рестораны и кафе переведены на дистанционное обслуживание. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

БТА исключило повышение цен на проезд в общественном транспорте

Бакинское транспортное агентство (БТА) не обращалось в тарифный совет по поводу повышения цен на пассажироперевозки после подорожания топлива в стране, сообщил сегодня глава пресс-службы агентства Маис Агаев.

"БТА, являющееся структурой, осуществляющей государственный контроль в сфере регулярных пассажироперевозок в столице, не обращалось в тарифный совет по поводу повышения цен за проезд. Этот вопрос даже не на повестке дня. Сейчас основное внимание в пассажироперевозках направлено на повышение качества услуг общественного транспорта, обеспечение комфорта для граждан", – приводит его слова "Sputnik Азербайджан".

По оценке главы Центра нефтяных исследований Ильхама Шабана, повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо может к концу 2021 года увеличить оборот рынка топлива страны на 300 миллионов манатов (177 млн долларов).

По его словам, за последние несколько лет количество автомобилей, использующих дизельное топливо, выросло в Азербайджане в три раза, пишет сегодня Trend.