Пользователи Instagram отреагировали советами на решение Хабиба открыть сеть фитнес-клубов

04 января 2021, 07:31

Вместо открытия сети фитнес-клубов дагестанскому бойцу Хабибу Нурмагомедову следует инвестировать в создание школ, детсадов и благотворительного фонда, указали некоторые пользователи соцсети. Их оппоненты напомнили, что обеспечивать социальную инфраструктуру обязано государство.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов заявил, что завершает бойцовскую карьеру, так как пообещал матери.

Компания «Сильди» обратилась в Роспатент, чтобы зарегистрировать фитнес-клубы Khabib Gym и школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба, сообщил 2 января "Чемпионат".

Предполагается, что фитнес-клубы Хабиба Нурмагомедова также будут работать в Лондоне и на Ближнем Востоке. Ранее Хабиб Нурмагомедов запустил сеть мобильной связи Eagle Mobile, а также стал главой промоутерской компании: Нурмагомедов выкупил лигу Gorilla FC и переименовал её в Eagle FC, сообщило издание.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц, учредителем ООО "Сильди", зарегистрированного в августе 2017 года, числится Хабиб Нурмагомедов, гендиректором – Магомед Нурмагомедов. Основным видом деятельности компании указана оптовая торговля одеждой и обувью.

Сообщение, озаглавленное "Хабиб открывает сеть фитнес-клубов", размещено 2 января и в Instagram-паблике "Дагестанцы", насчитывающем 389 тысяч подписчиков. Там оно набрало к 07.30 мск 4 января 50,5 тысячи просмотров, под ним опубликовано 135 комментариев.

Авторы некоторых из них посоветовали Нурмагомедову иначе распорядиться своими деньгами. "Лучше бы он открыл сеть новых школ в самых отдалённых сёлах Дагестана, где детям приходится в другие села ходить, чтобы получить образование) вокруг одни спортсмены) нам нужны учёные, математики, историки, физики и инженеры", - написал, в частности, samual_haydenn.

"Это не принесет денег", - возразил v.zde. "Это пусть делает государство!" – заступился за Хабиба verdi0683. "Это он не обязан делать, это ты скажи государству, а не ему", - согласился islam_abdulgalimov.

"Лучше бы он открыл благотворительный фонд и помогал людям, а фитнес-клубов и без него хватает", - написал пользователь aysha_lashka197805. "Лучше построил бы один завод, людям работа и прибыль хороший. Всю жизнь тебе благодарны будут", - предложила Хабибу nina_abukarova. "Эх, школу управленцев бы для будущего Дагестана", - помечтал bekbasar. "И так повсюду фитнесы открыты яблоку негде упасть", - указал m___hunkerovalife.

"Лучше детсады открыл бы", - посоветовала zaremamagomedova9572. "Этно-кафе и этно-бутик при нём", - предложил mu.khammad8971.

"Очень плохо, что он открывает все эти заведения на западе и на Ближнем востоке. У нас в Даге[стане] столько безработных, дешевая рабочая сила, а он идет в развитой запад, бабки приумножать, их можно и здесь тоже заработать", - возмутился ma_gomed327. "Не твои ведь бабки, что ты так запереживал. А дешевые рабочие пусть работать научатся", - ответил mavletmagomedov.

"Хабиб не должен школы, больницы, заводы, фабрики, дороги строить, для этого есть государство, а деньги он заработал кровью, и потом всю жизнь пахал на ковре, и имеет право как хочет и куда тратить свои собственные деньги", - написал azizov6600.

"Столько здесь умных собралось, все знают что ему надо делать", - иронически написал wiktoriy12. "Он открыл то в чем понимает... Скотоводство, спорт... Тут пишут - школы... Так что он в этом понимает... Благотворительностью он и так занимается", - заступился за Хабиба cigansergei.

Хабиб Нурмагомедов, по состоянию на 07.30 мск 4 января, не принял участия в дискуссии.

Уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов получил прозвище Орел. Он стал первым россиянином, добившимся чемпионского титула в UFC - после победы над Элом Яквинтой в 2018 году. Затем Нурмагомедов дважды подтверждал этот титул, победив Конора Макгрегора и Дастина Порье, говорится в биографической справке о Хабибе Нурмагомедове, подготовленной "Кавказским узлом".