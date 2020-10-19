Спортивные обозреватели приравняли успех борца Садулаева к достижениям Нурмагомедова

19 октября 2020, 17:18

Восемь золотых медалей на чемпионате России по вольной борьбе стали рекордом для сборной Дагестана. Результат был достигнут вопреки недостатку тренировок в условиях пандемии коронавируса. Борец Абдулрашид Садулаев добился не меньших достижений, чем Хабиб Нурмагомедов, но UFC является более популярным видом спорта, указали спортивные журналисты.

Как писал "Кавказский узел", в подмосковном Наро-Фоминске с 16 по 18 октября проходил чемпионат России по вольной борьбе. По итогам соревнований восемь из десяти золотых медалей завоевали дагестанские борцы: Абасгаджи Магомедов, Гаджимурад Рашидов, Заур Угуев, Ахмед Усманов, Разамбек Жамалов, Даурен Куруглиев, Алихан Жабраилов, Абдулрашид Садулаев. Еще две золотые медали достались борцам из Северной Осетии – Чермену Валиеву и Алану Хугаеву.

Один из победителей соревнований, Абдулрашид Садулаев в пятый раз стал чемпионом России. В середине февраля дагестанский спортсмен стал победителем чемпионата Европы по борьбе в Италии после окончания срока его дисквалификации из-за появления на чемпионате мира в футболке с портретом имама Шамиля. Садулаев был дисквалифицирован до 21 января за "выражение политических и религиозных взглядов во время соревнований" на четыре месяца.

Абдулрашид Садулаев является мировым брендом борьбы, и многие его сравнивают по популярности с другим известным​ дагестанским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым, отмечает спортивный обозреватель телеканала ННТ Курбан Рагимов.

Пятая золотая медаль чемпионата России Абдулрашида Садулаева подтвердила то, что Садулаеву нет равных, считает спортивный журналист Мурад Канаев.

"На этом чемпионате Садулаев практически все поединки, за исключением финала, выиграл досрочно. И Садулаев сейчас лицо не только российской, но и всей мировой борьбы - он номер один и ему нет равных.​ Если сравнивать заслуги и достижения Садулаева и Хабиба Нурмагомедова, то​ Садулаев не уступает. Но дело в том, что UFC достаточно раскручен и больше популярен, чем борьба", – отметил эксперт.

Хабиб Нурмагомедов - российский боец смешанных боевых искусств, получивший среди спортсменов прозвище "Орел", уроженец Дагестана. После боя с Элом Яквинтой в апреле 2018 года спортсмен стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом, указано в биографической справке о Хабибе Нурмагомедове, подготовленной "Кавказским узлом".

Вряд ли кто-то из борцов потянет соревнование с Хабибом Нурмагомедовым за неофициальное звание "бренда" Дагестана, и дело даже не в меньшей или большей степени популярности борцов, указал спортивный обозреватель газеты "Дагестанская правда" Магомед Батыров.

"Просто борцам это не надо, они сами в этом не раз признавались. Их даже на интервью тяжело потянуть, они редко посещают социальные сети, а ведь там сейчас вся молодежь. И даже миллион подписчиков у себя в Instagram Садулаев воспринял равнодушно. Но если говорить о популярности у народа, то и Садулаев, и Угуев, вполне могли бы потягаться в этом плане с Нурмагомедовым", – предположил он.

Эпидемия помешала подготовке дагестанских спортсменов

Триумф дагестанской сборной по борьбе на чемпионате России состоялся, несмотря на то, что у спортсменов не было возможности нормально подготовиться, отмечает спортивный журналист Мурад Канаев.

"Не знаю, как у других команд, но у сборной Дагестана подготовка проходила не на самом высоком уровне. Первый сбор проводился в горах, где не было необходимых условий. Затем произошел долгий разрыв во времени до следующих сборов. Это все не могло не отразиться на спортсменах. Только последний сбор прошел достаточно хорошо", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Достигнутый результат стал неожиданностью после того, как дагестанские борцы заняли второе общекомандное место по золотым медалям на Ярыгинском турнире и молодежном первенстве России, указал Канаев. Но при этом среди обладателей золотых медалей чемпионата России-2020 нет случайных спортсменов, все они и до этого показывали хорошие результаты, отметил журналист.

"Победы Завура Угуева и Гаджимурада Рашидова были прогнозируемы. Первенство России впервые взял Абасгажи Магомедов, но он хорошо борется и выигрывал до этого юниорские турниры. Разамбек Жамалов тоже впервые стал чемпионом, хотя в его весе боролись четыре чемпиона мира. Жамалов прогрессировал, выигрывал отдельные встречи с фаворитами, и поэтому все ждали от него результатов. В весовой категории до 79 килограммов победил Ахмед Усманов. Предсказать, кто будет чемпионом в этом весе, было сложно, так как два лидера перешли в другой вес. Усманов до этого занимал второе место на молодежном первенстве мира", – пояснил Канаев.

Открытием чемпионата, по его мнению, стал Шамиль Шарипов, выступающий в категории до 125 килограммов. "В этом году на Ярыгинском турнире Шарипов занял третье место. А на этом чемпионате получил серебряную медаль, в полуфинале одолев лидера в тяжелом весе Анзора Хизриева. Хизриев – победитель Евроигр, и поэтому победа над ним стала сенсацией. Финальный поединок тоже был достойным, и в будущем Шарипов может стать лидером в этой весовой категории", – предположил журналист.

Восемь медалей стали рекордом сборной Дагестана

Восемь золотых медалей на чемпионате России по вольной борьбе являются рекордом для сборной Дагестана, указал спортивный обозреватель газеты "Дагестанская правда" Магомед Батыров.

"Успеха от дагестанских борцов ждешь каждый раз, и каждый раз они умудряются приятно удивлять. Восемь золотых медалей –​ это рекорд, но не предел. И то, как тренеры сборной Дагестана относятся к каждой медали, было видно после финальной схватки в весе до 125 килограммов, когда все пошли оспаривать несправедливое, на их взгляд, решение. И насколько я знаю, после просмотра видео, оказалось, что они правы, но рука уже была поднята, и итоги изменить уже было невозможно", – указал Батыров корреспонденту "Кавказского узла".

Каких-либо громких сенсаций чемпионат России не принес, считает он. "Разве что​ удивило отсутствие в призерах олимпийского чемпиона Сослана Рамонова, но он после травмы, да и от чемпиона мира Заурбека Сидакова ожидал большего. Ну и, кроме того,​ большего ожидал от двукратного чемпиона мира Магомедрасула Газимагомедова и чемпиона мира Магомеда Курбаналиева. Финал в весовой категории до 79 килограммов между Ахмедом Усмановым и Гаджимурадом Алихмаевым показал высокий уровень​ конкуренции в российской борьбе, и каждый может "выстрелить", – отметил он.

Прошедший чемпионат России по вольной борьбе выявил новые имена, но в основном действующие лидеры подтвердили свой класс, отмечает спортивный обозреватель телеканала ННТ Курбан Рагимов. "Победа борцов в легких весах была прогнозируемой. Выделить можно Абасгаджи Магомедова, занявшего первое место в категории до 61 килограмма. Он всегда был трудягой, занимал топовые места, но только на молодежных чемпионатах. И сейчас ворвался во взрослую команду", – отметил Рагимов.​

Принципиальным получился поединок в финале до 86 килограммов между дагестанским спортсменом Дауреном Куруглиевым и борцом из Ханты-Мансийского автономного округа Артуром Найфоновым, добавил он. "Куруглиев выигрывал у Найфонова последний раз два года назад. Это принципиальные соперники, они знают друг друга наизусть. У них практически всегда идет равная борьба с разницей только в один балл", – подчеркнул Рагимов.

Он отметил победу Разамбека Жамалова в категории до 74 килограммов, где были представлены четыре чемпиона мира. "На Жамалова многие ставили. Хотя он и проигрывал два раза Расулу Газимагомедову, но к этому чемпионату тот заболел. Жамалов воспользовался шансом и вынес своих соперников. Жамалов только второй год во взрослой борьбе, и он показывает достаточно яркую борьбу", – сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Выступление тяжеловеса Шамиля Шарипова удивило зрителей, добавил он. "Шарипов доказал, что может побороться за путевку на Олимпиаду. Ярко себя показал, выиграл у действующего лидера российской сборной Анзора Хизриева в своей категории. Но в финале победу отдали сопернику Шарипова Алану Хугаеву. Но, тем не менее, Шарипов сделал серьезную заявку на лидерство в своем весе", – предположил Рагимов.