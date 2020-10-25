25 октября 2020, 00:25

Нурмагомедов победил Гэтжи

Боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов во втором раунде одолел американца Джастина Гэтжи и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе.

Как писал "Кавказский узел", пользователи Instagram заявили 24 октября, что Хабиб Нурмагомедов должен одержать победу в память о умершем отце над американцем Джастином Гэтжи. Их оппоненты назвали Гэтжи фаворитом поединка.

Уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов получил прозвище Орел. Он стал первым россиянином, добившимся чемпионского титула в UFC - после победы над Элом Яквинтой в 2018 году. Затем Нурмагомедов дважды подтверждал этот титул, победив Конора Макгрегора и Дастина Порье. Последний поединок, состоявшийся в 2019 году, также прошел в Абу-Даби, указано в биографической справке о Хабибе Нурмагомедове, подготовленной "Кавказским узлом". Таким образом, сегодня Нурмагомедов будет отстаивать свой титул в третий раз.

Боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов одержал 24 октября победу над американцем Джастином Гэтжи и сохранил чемпионский пояс UFC в легком весе, пишет РИА "Новости".

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи состоялся на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в ночь с 24 на 25 октября. Рефери остановил бой во втором раунде после удушающего приема в исполнении дагестанского бойца, сообщает sports.ru.

Для Нурмагомедова данный бой стал 29-м в карьере, он выиграл все поединки, тогда как американец провел 25 поединков и одержал победу в 22.

Отец Хабиба Нурмагомедова, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитал 11 чемпионов мира по боевому самбо, будущего чемпиона UFC он тренировал с детства. Абдулманап Нурмагомедов заразился коронавирусом, впал в кому и 3 июля скончался в одной из московских клиник. Его похоронили в селе Кироваул Кизилюртовского района. Местные депутаты проголосовали за переименование села в честь тренера.

Примечание:

"Шесть медалей завоевали спортсменки с юга России на чемпионате страны по боксу", "Борец из Северной Осетии стал чемпионом России", "Суд в Дагестане продлил арест чемпиону мира по самбо Мачиеву".

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