Историческое здание ростовской мечети передано школе вопреки позиции мусульман

03 января 2021, 15:56

Мэрия Ростова-на-Дону передала джазовой школе построенное в начале ХХ века и перестроенное в советские годы здание соборной мечети, за которое боролись верующие. Муфтият объявил сбор денег на расширение действующей мечети.

Как писал "Кавказский узел", в Ростове-на-Дону имеется лишь одна мечеть. В июне 2019 года там по случаю праздника Рамадан собрались 15 тысяч верующих, они назвали необходимостью строительство в городе второй мечети.

Здание на улице Красноармейской, 97, где до этого действовал армейский клуб, а ранее была мечеть, передано джазовой школе имени Кима Назаретова, сообщила администрация Ростова-на-Дону. "В настоящее время здание клуба закреплено на праве оперативного управления за МБУ ДО «Детская школа искусств «Образовательно-концертное объединение им.Кима Назаретова» для реализации основных видов уставной деятельности", - процитировало 2 января официальный ответ ростовской мэрии на вопрос о судьбе здания агентство Donnews. Как давно здание передано школе, не уточняется.

Пока джазовая школа имени Назаретова находится на проспекте 40-летия Победы. Ростовские власти ранее неоднократно обещали предоставить школе новое помещение. Среди прочих рассматривался вариант выкупить здание Дома культуры энергетиков у МРСК "Юга", пишет 2 января "Блокнот-Ростов".

Мусульмане Ростова-на-Дону с 1980-х годов активно пытались вернуть своей общине здание на Красноармейской улице. С 1993 года верующие по исламским праздникам собирались возле этого здания или даже внутри и проводили молитвы. В 2016 году Духовное управление мусульман региона, основываясь на принятом шестью годами ранее Федеральном законе "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", попросило городские власти безвозмездно предоставить право собственности на здание, сообщается в публикации на сайте муфтията. Однако городской департамент имущественно-земельных отношений ответил на просьбу отказом, заявив, что речь идет уже не об историческом здании мечети, а о построенном в 1980 году армейском клубе. Городской и областной арбитражные суды встали на сторону властей и отказались удовлетворять иск муфтията о передаче здания мусульманам. Мусульмане не согласились с позицией властей и судов и анонсировали продолжение борьбы за здание. "Центральное духовное управление мусульман Ростовской области намерено использовать все законные способы для возврата первой соборной мечети г.Ростова-на-Дону", - сказано в справке об истории здания на сайте муфтията.

Мечеть, за здание которой борются мусульмане, была построена в 1905 году. Она была двухэтажной, с минаретом. Даже в советское время на пятничные и праздничные молитвы в мечети собирались тысячи мусульман. В 1953 году здесь удалось провести капитальный ремонт. Но спустя десять лет мечеть закрыли и опечатали, храмовое имущество конфисковали, имам был арестован. Здание использовалось сначала как склад продторга, затем как спортзал, а потом его перестроили в солдатский клуб, разрушив купол, минарет и часть стен, указано на сайте Духовного управления мусульман Ростовской области.

Комментариев относительно передачи здания джазовой школе на сайте муфтията по состоянию на 16.00 мск 3 января нет. При этом 26 декабря 2020 года муфтият объявил о сборе средств на реконструкцию и расширение действующей мечети по Фурмановской улице.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, о претензиях Ростовской епархии Русской православной церкви (РПЦ) на здание кукольного театра, выстроенное в советское время на фундаменте уничтоженного храма. Горожане, считающие это недостаточным для передачи здания религиозной организации, в 2014 году собирали подписи против выселения театра кукол. Но Минимущества региона распорядилось передать здание Ростовского государственного театра кукол в собственность РПЦ. При этом власти пообещали к 2023 году построить для театра новое здание.