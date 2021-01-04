Муфтий раскритиковал передачу школе здания мечети в Ростове-на-Дону

04 января 2021, 22:23

Решение мэрии о передаче джазовой школе исторического здания соборной мечети Ростова-на-Дону мусульмане считают несправедливым и возмущены этим, заявил глава муфтията Ростовской области Мухаммед Бикмаев. За долгие годы здание потеряло свой исторический облик и требует реконструкции, указал архитектор Владимир Кирьязиев.

Как сообщал "Кавказский узел", мэрия Ростова-на-Дону передала джазовой школе построенное в начале ХХ века и перестроенное в советские годы здание соборной мечети, за которое боролись верующие. Муфтият объявил сбор денег на расширение действующей мечети.

На SMS-сервис "Кавказского узла" 3 января поступило сообщение о передаче муниципальному учреждению здания, на которое претендовала мусульманская община. "Здание армейского клуба по адресу: Красноармейская, 97, на месте которого когда-то располагалась Соборная мечеть Ростова, передали школе имени Кима Назаретова. За здание мечети много лет борется мусульманская община города", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Нынешняя ростовская мечеть не вмещает всех желающих, и мусульмане Ростова-на-Дону неоднократно пытались вернуть здание исторической соборной мечети, которое передано джазовой школе, сообщил рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Центрального духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бикмаев.

"Покойный муфтий Ростовской области в 1990-х обращался в правительство России, была создана специальная комиссия из представителей Минобороны и Госкомимущества, но поскольку не было специального закона о передаче имущества религиозным организациям и было противодействие со стороны воинской части, дело кончилось ничем", - пояснил Бикмаев.

Мечеть, за здание которой борются мусульмане, была построена в 1905 году. Здание расположено на улице Красноармейской, 97. Мечеть была двухэтажной, с минаретом. Даже в советское время на пятничные и праздничные молитвы в мечети собирались тысячи мусульман. В 1953 году здесь удалось провести капитальный ремонт. Но спустя десять лет мечеть закрыли и опечатали, храмовое имущество конфисковали, а имам был арестован. Здание использовалось сначала как склад продторга, затем как спортзал, а потом его перестроили в солдатский клуб, разрушив купол, минарет и часть стен, указано на сайте Духовного управления мусульман Ростовской области.

По словам Бикмаева, с 1993 по 1998 год мусульмане стали проводить праздничные молитвы сначала на улице Красноармейской возле мечети, а затем и внутри самой мечети. "В 1999 году городские власти пошли навстречу духовенству, и начался процесс оформления земельного участка уже для новой мечети - на улице Фурмановской, 131. В 2000-2002 годах там была построена новая соборная мечеть", - сообщил Бикмаев.

В 2016 году муфтият вновь подал заявление о возврате исторического здания мечети по улице Красноармейской. "Главным аргументом городской администрации для отказа было то, что после перестройки оно уже не было зданием мечети, а стало новым зданием, и потому, мол, нет оснований для его возвращения. Мы сделали все, что возможно - дошли до Верховного суда, и получили отказ. Так что в нынешней ситуации, мы можем только выразить возмущение и неодобрение несправедливому решению, когда здание передают джазовой школе, а не исконным владельцам", - подчеркнул Бикмаев.

В Ростове-на-Дону сейчас есть только одна действующая мечеть. В июне 2019 года там по случаю праздника Рамадан собрались 15 тысяч верующих, и они назвали необходимостью строительство в городе второй мечети.

В Ростовской области, помимо единственной мечети, насчитывается 35 мусульманских молитвенных домов. "В единственной ростовской мечети на молитву собирается до 1500-1700 человек, и большинство из них не имеют возможности зайти в мечеть и вынуждены молиться во дворе. В настоящий момент мы приняли решение о проведении реконструкции мечети, что позволит расширить ее, и открыли сбор средств", - заключил глава муфтията.

Доцент Института социологии и религоведения Николай Трапш, в свою очередь, сообщил, что, по его данным, в конце 1990-х годов была заключена неформальная договоренность о том, что в обмен на выделение участка земли для новой мечети мусульманская община снимает свои претензии на здание старой мечети.

"Но времена изменились. Казанцев (Виктор Казанцев занимал пост полпреда президента в Южном федеральном округе с 18 мая 2000 по 9 марта 2004 года – Прим. "Кавказского узла"), заключавший это соглашение как полпред, ушел из политики, и этот вопрос был вновь актуализирован. Конечно, это место имеет значение для мусульман. Но решение будет приниматься в интересах города", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Николай Трапш.

За долгие годы бездействия внешне здание мечети, за которое борются мусульмане, стало полностью обезличенным, считает член Союза архитекторов России и Общественного совета при Минкультуры Ростовской области Владимир Кирьязиев. По его словам, в здании уже не прочитывается специфическая архитектура соборной мечети, и оно перестало иметь отношение к культовому объекту.

"Но и для создания школы недостаточно такого здания. Здание джазовой школы должно быть креативное, живое, в легком жанре, привлекающее внимание и вызывающее у детей желание заниматься джазом. Соответственно, необходим проект реконструкции с новым архитектурным звучанием. Очень важно для музыкальной школы рассчитать и оборудовать акустику, которой явно нет в соборной мечети. Поэтому здание придется серьезно переоборудовать", - заявил Владимир Кирьязиев, чьи слова приводит RostovGazeta.