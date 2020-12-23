Неготовность подсудимых к допросу по делу Цкаева возмутила судью

23 декабря 2020, 22:41

Подсудимые по делу о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева отказались от допроса на сегодняшнем заседании, что вызвало возмущение судьи. Защита вдовы Цкаева призвала перейти к прениям сторон, после чего один из обвиняемых выразил согласие дать показания 25 декабря.

Как писал "Кавказский узел", суд в Северной Осетии рассматривает дело о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева с января 2019 года. 19 декабря начался допрос подсудимых. Оперативник Азамат Цугкиев не смог объяснить расхождения в его показаниях и выписке из больницы, куда доставили Цкаева. Во время допроса он ссылался на Конституцию России, чтобы не отвечать на вопросы адвоката вдовы Цкаева. 21 декабря подсудимый, сотрудник полиции Владимир Валиев не признал вину и отказался от данных ранее показаний.

В ночь на 1 ноября 2015 года 39-летний отец двоих детей Владимир Цкаев скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа. В причастности к его смерти обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Суд отклонил ходатайство защиты обвиняемых о признании экспертизы недействительной

На заседании 23 декабря в Ленинском суде Владикавказа по делу Цкаева адвокат подсудимого Георгия Цомаева Тимур Тхостов заявил ходатайство о признании недопустимым доказательством результаты экспертизы, назначенной следователем Хугаевым и проведенной в Москве. В ходатайстве адвоката Тхостова речь идет о первой московской экспертизе, согласно результатам которой причиной смерти Владимира Цкаева стала асфиксия, пояснила корреспонденту «Кавказского узла» Земфира Цкаева.

«Одним из доказательств стороны обвинения по данному уголовному делу является заключение эксперта от 14 июня 2016 года (повторная комиссионная судебная медицинская экспертиза). Органом предварительного расследования при постановке перед комиссией экспертов дополнительного вопроса были проигнорированы требования статей 195,198 УПК РФ, то есть следователь не вынес постановление о назначении судебной экспертизы и не ознакомил с принятым решением обвиняемых Датиева, Цугкиева, Бигаева, Ситохова, а также адвокатов Айларова, Багаева, Мамукаеву, Демченко, Кабалоева, Мезенцева, Дзебоева, Бичилова, потерпевшую Цкаеву и ее представителей-адвокатов Сикоеву и Дауева», - говорится в ходатайстве адвоката, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Защитник утверждает, что заключение эксперта, проводившего указанную повторную комиссионную судмедэкспертизу, «является доказательством, полученным с нарушением требований УПК РФ, что делает его недопустимым и не имеющим юридической силы». «Прошу заключение эксперта от 14 июня 2016 года признать недопустимым доказательством», - говорится в ходатайстве.

Подсудимые и их защитники поддержали это ходатайство. Прокурор назвал ходатайство преждевременным. «В настоящее время у нас идет допрос подсудимых, в связи с чем считаю его преждевременным», - заявил гособвинитель в суде.

Сторона потерпевших попросила отклонить его. Адвокат Земфиры Цкаевой Анжелика Сикоева назвала его излишним.«Никакая экспертиза не обладает для суда окончательной юридической силой и оценивается в совокупности с другими доказательствами. По делу были получены и другие экспертизы, которые подтверждают вину подсудимых. Я считаю, что в данном случае до окончания судебного следствия, до допросов всех подсудимых и оценки прочих доказательств вопрос об исключении этого доказательства преждевременный и излишний», - заявила Сикоева.

Выслушав мнения сторон, суд решил, что данное ходатайство подлежит оценке в совокупности с другими доказательствами, которое будет дано в итоговом судебном решении.

Судья отложил рассмотрение дела из-за неготовности подсудимых к допросу

После этого суд намеревался приступить к допросу подсудимых, но оказалось, что никто из них сегодня не готов к даче показаний. «Сколько вам времени нужно? Еще пять лет? […] Вам не стыдно? Вы на каждом заседании должны быть готовы к даче показаний», - заявил возмущенно обвиняемым судья.

Защитник Земфиры Цкаевой предложила перейти к прениям сторон, если подсудимые не хотят давать показания, потому что «показания, данные в ходе предварительного расследования, были изучены и зачитаны».

После этого подсудимый Ситохов сказал, что он готов дать показания на следующем заседании в пятницу, 25 декабря.

Ранее вдова Цкаева Земфира Цкаева заявляла, что в заключении экспертизы, которая имеется у родных, говорится о том, что Владимир Цкаев умер от механической асфиксии. По мнению Земфиры Цкаевой, его душили пакетами, руками, цепью – всем, что попадалось под руку.

Отметим, что на заседании 27 июля был допрошен Арман Кочоян - заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз Российского центра судмедэкспертиз Минздрава России, где проводили повторную судебно-медицинскую экспертизу о причинах смерти Цкаева. Судмедэксперт не смог установить причинно-следственную связь между травмой, которая была у Владимира Цкаева, и его смертью, но экспертиза установила травму, которая могла привести к этому – ушиб ствола головного мозга, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Анжелика Сикоева после заседания.

"Исходя из ответов на вопросы, (эксперт) позволил нам сделать три важнейших вывода. Во-первых, ни при каких условиях такую травму (ушиб ствола головного мозга, – прим. "Кавказского узла") человек сам себе нанести не мог. Во-вторых, ушиб ствола головного мозга, безусловно, приводит к смерти... Третий вывод – никакие медицинские средства, даже если бы (в больнице) был аппарат МРТ, и было бы назначено лечение, не привели бы к тому, что Владимир (Цкаев) бы выжил. Еще один важный вывод, кроме ушиба ствола головного мозга, эксперт не исключил, что Цкаеву была причинена асфиксия. Но она сама по себе могла, как привести к смерти, так и не привести, в зависимости от длительности воздействия. Но его состояние вследствие ушиба ствола головного мозга асфиксией было усугублено", – прокомментировала Сикоева заявления эксперта в суде после заседания.

Материалы о ходе этого процесса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".