Подсудимый по делу Цкаева отказался от своих показаний

22 декабря 2020, 02:52

Сотрудник полиции Владимир Валиев дал показания по делу о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева. Валиев не признал вину и отказался от данных ранее показаний.

Как писал "Кавказский узел", суд в Северной Осетии рассматривает дело о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева с января 2019 года. 13 ноября в суде выяснилось, что в материалах дела отсутствует диск с записью с камер наблюдения внутри здания Иристонского РОВД. 19 декабря начался допрос подсудимых. Оперативник Азамат Цугкиев не смог объяснить расхождения в его показаниях и выписке из больницы, куда доставили Цкаева. Во время допроса он ссылался на Конституцию России, чтобы не отвечать на вопросы адвоката вдовы Цкаева.

В ночь на 1 ноября 2015 года 39-летний отец двоих детей Владимир Цкаев скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа. В причастности к его смерти обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

В Ленинском суде Владикавказа 21 декабря допросили второго подсудимого по делу Цкаева Владимира Валиева. Процесс остается закрытым для журналистов в связи с эпидемией коронавируса. Осталось допросить восьмерых подсудимых.

Владимир Валиев, как и его коллега Цугкиев ранее, не признал вину и отказался от своих первых показаний, передает корреспондент "Кавказского узла", которая прослушала запись заседания.

Валиев рассказал о том, как Владимира Цкаева доставили в отдел полиции. Уже там бывший полицейский, по его словам, как и другие сотрудники, поинтересовался у Цкаева, причастен он или нет в причинении огнестрельного ранения сотруднику ОМОН Плиеву". «Он пояснил, что ни в кого не стрелял», - сказал Валиев.

По словам подсудимого, ему не было известно о применении в отношении Цкаева незаконных методов допроса. На вопрос гособвинителя, известно ли Валиеву, по какой причине Цкаева не зарегистрировали в журнале доставленных лиц в дежурной части, он ответил отрицательно. Также прокурор спросил, проводил ли Валиев с Цкаевым какую-то работу после его доставления в отдел полиции, на что подсудимый также ответил отрицательно.

«Вы слышали какие-либо крики, шум, пока находились в здании?» - задал вопрос подсудимому прокурор. Он ответил, что криков не слышал, но в здании было много сотрудников ППС и внутренних войск из-за проходившего развода, шум был от них, так как они ходили туда-сюда.

На вопрос прокурора, видел ли Валиев, пока находился в здании ОВД, как сотрудники полиции применяли в отношении Цкаева насилие, он ответил отрицательно. Сам он тоже, по его словам, не применял к нему насилие.

О том, что Цкаева доставили в больницу, он узнал из телефонного звонка, когда они с Дзампаевым находились у друзей на улице Доватова. Он также не помнил, кому именно тогда звонили - ему или Олегу Дзампаеву. После этого, по словам Валиева, они поехали в больницу, где уже находились несколько сотрудников. От кого-то из них они узнали, что Владимир Цкаев находится в коме в реанимации.

Валиев также рассказал, что ему неизвестно, оказывал ли Цкаев кому-то из сотрудников неповиновение, очевидцем этого он не был.

«То есть сведения в рапорте не соответствовали действительности?», - спросил гособвинитель.

Адвокат потерпевшей Анжелика Сикоева зачитала показания Валиева от 3 ноября 2015 года, где он рассказывал о том, что покинул здание ОВД в 17.00 мск и вернулся спустя полтора-два часа. Проходя мимо кабинет №57(где находился Цкаев), Валиев, по его словам, услышал крики: «Что он делает, поднимите его!»

«Затем увидел, что Цкаев на коленях. Кто-то его пытается поднять, а Цкаев упирается в пол и не дает себя поднять», - зачитала отрывок из показаний Валиева Сикоева.

Также, там говорится, что подсудимый видел, как на Цкаева надевали наручники. «То есть, получается, что те показания противоречат тому, что он сказал сейчас о том, что он не видел, как на Цкаева надевают наручники», - отметила Сикоева.

Валиев отказался от этих показаний в суде. По его словам, он подписал их, не читая, под давлением руководства. «Почему вы не обратились в отдел собственной безопасности о том, что на вас оказывают давление?» - спросила Сикоева Валиева.

«Я эти показания писал под диктовку отдела собственной безопасности. Я к ним должен был обратиться?» - ответил вопросом на вопрос Валиев.

Также, по его словам, он подписал, не читая, рапорт о неповиновении Цкаева, который был составлен Ситоховым. В суде Валиев заявил, что ни неповиновение, ни сопротивление Цкаев не оказывал. О его смерти он узнал 1 ноября.

Следующее заседание состоится в среду, 23 декабря. Ожидается допрос подсудимого Датиева.

Подсудимый Олег Дзампаев отказался от дачи показаний, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» вдова погибшего Земфира Цкаева.