Галина Морозова приговорена к 14 годам заключения за убийство сына

23 декабря 2020, 16:07

Активистка и бывший кандидат в губернаторы Астраханской области Галина Морозова признана виновной в убийстве 12-летнего ребенка. В ходе суда она признала свою вину.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июня правоохранители сообщили о задержании жительницы Астраханской области после того, как под полом дома в Советском районе Астрахани было найдено тело 12-летнего ребенка, которое было залито бетоном. Женщина призналась в совершении преступления, 27 июня суд арестовал ее на два месяца.

6 марта семейная пара заявила в правоохранительные органы о том, что их сын 4 марта ушел из дома и не вернулся. Тело ребенка, залитое бетоном, было обнаружено в доме его старшего брата. "Семья потерпевшего пыталась запутать следствие, доводя информацию о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Также они с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив", - сказано в сообщении Следкома.

Астраханский областной суд сегодня признал известного в регионе политического деятеля Галину Морозову виновной в убийстве 12-летнего сына, сообщила представитель облпрокуратуры Юлия Свитина. "Ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - приводит ее слова "Интерфакс".

Следствием и судом установлено, что обвиняемая нанесла 12-летнему сыну заостренным концом пластиковой кисти удар в область уха, а также удары металлической гантелей в область головы, от которых он скончался, сообщила сегодня прокуратура Астраханской области на своем сайте.

Морозова инсценировала безвестное исчезновение своего сына, напомнил сегодня старший помощник руководителя управления СКР по региону Андрей Хегай. "19 июня тело ребенка было обнаружено под полом заброшенного дома, который ранее принадлежал матери обвиняемой", - приводит его слова ТАСС.

На первом судебном заседании 10 ноября Морозова созналась в убийстве, она разрыдалась, когда судья стал перечислять нанесенные ребенку увечья, сообщил 11 ноября портал Astrakhan.ru.

Санкции пункта "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение, либо смертную казнь.

Уголовное дело поступило в Астраханский областной суд 26 октября, состоялось 20 судебных заседаний, приговор оглашен 23 декабря, следует из карточки дела на сайте суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что речь в деле об убийстве ребенка идет о местной активистке Галине Морозовой, которая, по данным областного избиркома, дважды баллотировалась в депутаты региональной думы и в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области. Женщина состояла в партии "Справедливая Россия", в конце апреля подала заявление на выход из нее. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" указала, что у нее четверо детей, старшему из которых 36 лет.