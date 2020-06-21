Подозреваемая в убийстве 12-летнего сына астраханка дала признательные показания

21 июня 2020, 23:51

Женщина, задержанная по подозрению в убийстве сына, взята под стражу на два месяца, она уже начала давать признательные показания, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", тело 12-летнего мальчика было найдено под полом дома в Астраханской области, оно было залито бетоном, мать ребенка задержана по подозрению в убийстве, сообщило 20 июня областное управление Следственного комитета.

6 марта семейная пара заявила в правоохранительные органы о том, что их сын 4 марта ушел из дома и не вернулся. Следствие полагает, что мальчик вернулся домой под утро 5 марта, мать в ходе ссоры ударила его гантелей, в результате чего он скончался. Тело ребенка, залитое бетоном, было обнаружено в доме его старшего брата. "Семья потерпевшего пыталась запутать следствие, доводя информацию о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Также они с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив", - сказано в сообщении Следкома.

Мать погибшего ребенка указала место, куда сбросила орудие преступления. Пакет с металлической гантелей и мобильным телефоном мальчика обнаружен на дне реки.

"Судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следкома Астраханской области.

В отношении 56-летней женщины возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК России). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.

Следком опубликовал на своем Youtube-канале видео следственных действий. Фамилию женщины, подозреваемой в убийстве сына, ведомство не сообщило. Речь идет о Галине Морозовой, сообщило сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах РИА "Новости". Согласно данным областного избиркома, она дважды баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области.

Морозова состояла в партии" Справедливая Россия", но в конце апреля подала заявление о выходе из состава политсилы, сообщил председатель совета местного отделения партии Олег Шеин.

"Что у человека творилось внутри головы - очень трудный вопрос [...] Этой весной она публично через соцсети рассказывала, что пропал ребенок, мальчик, большая трагедия. Мы все, конечно, очень переживали. Огромная масса людей высказывала свои симпатии в комментариях", - сказал он 20 июня в эфире радиостанции "Говорит Москва".

На странице Галины Морозовой в социальной сети "Вконтакте" фотокопия заявления о выходе из партии "Справедливая Россия" обнародована 25 апреля, двумя днями ранее, 23 апреля, женщина опубликовала большой пост о том, что "исчезновение ребёнка - это большая трагедия в семье".

"Бесконечные дни ожидания и надежды - терзали мою душу и забирали жизнь. Сердечные приступы, аритмия, бессонница, невроз. Казалось, стою за последней чертой. Дети и внуки буквально вырвали меня из омута переживаний", - сказано в посте, часть которого посвящена политическим заявлениям. Также она отметила, что у нее четверо детей, старшему из которых уже 36 лет.

К посту прикреплен 28-секундный видеоролик, на котором изображен разыскиваемый мальчик. На видео показано, как ребенок играет на музыкальных инструментах, занимается спортом, принимает участие в театральных постановках и отдыхает в кругу семьи, в том числе со своей матерью.

20 июня на странице пользователя natalya_parakhnyakova в Instagram появился пост, автор которого утверждает, что является сестрой убитого мальчика.

"Я всегда считала, что у меня самая лучшая семья, самая замечательная мама и самая идеальная жизнь, до этого рокового дня. О том, что случилось, не знал никто из моей семьи, включая отца. Я искренне верила, что с нашим мальчиком все хорошо, что он жив и здоров, что просто так получилось, что он скоро вернётся домой. Я ездила ночами по городу и в каждом ребенке видела его", - говорится в сообщении.

Автор поста высказала слова благодарности всем, кто поддерживал и принимал участие в поисковых операциях, а также "сотрудникам полиции, которые, как бы то ни было, нашли виновного".

"В один миг рухнуло все. Я осталось без своего брата, без матери и отец вряд ли выдержит это [...] Я понимаю, что много вопросов и презрения к нашей семье, но все же мы переживаем непосильное горе, поэтому негатив со стороны общественности явно будет лишним", - написала natalya_parakhnyakova .

Отметим, что на странице этого пользователя опубликован всего лишь один пост. "Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, опубликованной в нем.

На странице Галины Морозовой во "Вконтакте" с 20 июня начали появляться сообщения оскорбительного характера. Некоторые пользователи уверены в ее причастности к гибели ребенка и выражают соболезнования по поводу произошедшего.

"Весь город искал, переживал как за вас, так и за ребёнка. А вы просто всех добровольцев, волонтеров, сотрудников полиции и СК использовали, зная, что ребёнка нет. Судить, конечно, я не собираюсь, у нас есть орган, который имеет такие полномочия. Но и еще Бог вам судья!!! Жалко ребёнка, который только вступил ногой в эту жизнь", - написал

представитель отделения общественной организации "Дети всей страны" в Астраханской области Расул Даулетов.

"Кавказский узел" не располагает комментариями матери убитого ребенка или ее официальных представителей.