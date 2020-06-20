Залитое бетоном тело ребенка найдено в Астраханской области

20 июня 2020, 23:13

Тело 12-летнего мальчика было найдено под полом дома в Астраханской области, оно было залито бетоном, мать ребенка задержана по подозрению в убийстве, сообщил Следком.

По данным ведомства, 6 марта семейная пара заявила в правоохранительные органы о том, что их сын 4 марта ушел из дома и не вернулся. Следствие полагает, что мальчик вернулся домой под утро 5 марта, и его мать в ходе ссоры ударила его гантелей, в результате чего он скончался. Тело ребенка, залитое бетоном, было обнаружено под полом дома его старшего брата, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

"Семья потерпевшего пыталась запутать следствие, доводя информацию о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Также они с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив. В настоящее время мать ребенка задержана", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе житель Калмыкии был обвинен в убийстве пятилетнего ребенка.