Житель Калмыкии обвинен в убийстве пятилетнего ребенка

20 января 2020, 11:13

Следователи предъявили жителю Калмыкии обвинение в том, что до смерти избил пятилетнего ребенка - инвалида детства.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 14 января. Мужчина, находясь у себя дома в поселке Ики-Бурульского района, избил пятилетнего инвалида, в результате чего тот умер, сообщило следственное управление Следственного комитета по Калмыкии.

Подозреваемому предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Обвиняемый заключен под стражу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2019 года житель Волгограда задержан по подозрению в издевательствах над ребенком.