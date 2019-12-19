19 декабря 2019, 21:39

Житель Волгограда задержан по подозрению в издевательствах над ребенком

Сотрудники органов опеки в Волгограде обнаружили на теле шестилетнего мальчика травмы, он доставлен в больницу. Полицейские заподозрили в избиении ребенка его отчима.

Полицейские в Кировском районе возбудили уголовное дело статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (по ч. 2 ст. 112 УК РФ) в отношении 25-летнего волгоградца, он задержан, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Главного управления МВД по Волгоградской области. По версии силовиков, он неоднократно избивал шестилетнего сына своей сожительницы. Отметим, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

О насилии в отношении ребенка полицейским сообщили органы опеки, информирует ведомство на своем сайте. Правоохранители выяснили, что "проживающий в квартире шестилетний мальчик с конца ноября текущего года не посещает учебные занятия", говорится в сообщении. Мать и ребенка пригласили в школу, при осмотре мальчика инспектор по делам несовершеннолетних, социальный педагог и представители органов опеки нашли на его теле"множественные телесные повреждения". Ребенок рассказал, что травмы ему нанесли мать и отчим. "По словам несовершеннолетнего, взрослые ограничивали его в еде, систематически избивая, причиняя боль. В настоящее время ребенок изъят из семьи и госпитализирован", - следует из сообщения правоохранителей.

Мать утверждала, что травмы ребенок получил во время падения на льду, а царапины - от домашней кошки, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник комитета образования Волгоградской области. Ребенка госпитализировали, с ним работают врачи и психологи, а его мать ограничили в общении с ним до полного выяснения обстоятельств произошедшего, сказал он.

Сотрудник комитета также рассказал, что мальчик учится в первом классе, он не посещал школу с 18 ноября. Мать утверждала, что у ребенка была простуда, пояснил он. "Педагоги несколько раз в неделю созванивались с родителями и получали ответ, что мальчик еще болен. При этом мать школьника информировала о ходе лечения, приходила в школу-интернат за домашним заданием, брала консультации по устранению пробелов в знаниях", - сообщил он.

18 декабря в отдел по опеке и попечительству Кировского района поступило анонимное сообщение, что родственники совершают в отношении ребенка "противоправные действия", рассказал он.  По словам сотрудника комитета, в этот же день семью посетила социальный педагог школы-интерната и, увидев на теле мальчика ссадины, синяки и царапины, передала информацию в городскую комиссию по делам несовершеннолетних. Ранее семья на учёте не состояла, сигналов в отношении нее не поступало, сказал он.

Скриншот видео допрос мужчины https://www.youtube.com/watch?v=_1QyhmzYdUE&feature=emb_logo

При поступлении в больницу у ребенка врачи обнаружили сросшиеся переломы ребер и ключицы, многочисленные ушибы и ссадины, написал со ссылкой на сотрудника больницы "Волгоград-онлайн".  На голове и теле ребенка также обнаружены язвы и раны, врачи подозревают у него сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, отметил сотрудник медучреждения.

Видео, на котором правоохранители допрашивают мужчину, "Волгоград-онлайн"  опубликовал на своем Youtube-канале сегодня. По данным на 21.00 мск его посмотрели 1 264 раза, два человека поставили отметку "нравится". На видеоролике мужчина рассказывает, что бил ребенка из-за того, что тот не мог пересказать ему прочитанный текст.  По его словам, он избивал мальчика ремнем, тот врывался и ударился о стену, мужчина также "рассказал, что бил ребенка по ребрам, порвал ему уши. Синяки на руках у ребенка появились, по его словам, из-за избиений матерью. "Кавказский узел" не может проверить подлинность данного видео.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2018 года житель Алексеевского района стал подозреваемым в непреднамеренном убийстве после того, как, по версии следователей, избил своего семилетнего пасынка и тот скончался.

Примечание:

"Руководство школы в Астраханской области уволено после издевательств над учеником", "Краснодарец обвинен в избиении школьников на детской площадке", "Суд отменил усыновление итальянцами ребенка из Волгограда".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 декабря 2019, 23:57

19 декабря 2019, 23:47

  • Защита азербайджанского журналиста анонсировала тяжбу с властями в ЕСПЧ

    Борьба за освобождение Икрама Рагимова продолжится как только будет получен текст решения Верховного суда Азербайджана, отказавшегося пересмотреть приговор журналисту, заявил сегодня его адвокат. Семья Рагимова надеется, что журналист будет включен в список заключенных, которых помилуют власти.

19 декабря 2019, 23:43

19 декабря 2019, 23:36

19 декабря 2019, 23:32

  • Продлен арест сочинским Свидетелям Иеговы*

    Суд в Сочи оставил по стражей Свидетелей Иеговы* Николая Кузичкина и Вячеслава Попова до 24 января 2020 года. Адвокат заявил, что обжалует это решение и указал на то, что врачи еще не обследовали Кузичкина, несмотря на его жалобы на состояние здоровья.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи