Житель Волгограда задержан по подозрению в издевательствах над ребенком

19 декабря 2019, 21:39

Сотрудники органов опеки в Волгограде обнаружили на теле шестилетнего мальчика травмы, он доставлен в больницу. Полицейские заподозрили в избиении ребенка его отчима.

Полицейские в Кировском районе возбудили уголовное дело статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (по ч. 2 ст. 112 УК РФ) в отношении 25-летнего волгоградца, он задержан, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Главного управления МВД по Волгоградской области. По версии силовиков, он неоднократно избивал шестилетнего сына своей сожительницы. Отметим, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

О насилии в отношении ребенка полицейским сообщили органы опеки, информирует ведомство на своем сайте. Правоохранители выяснили, что "проживающий в квартире шестилетний мальчик с конца ноября текущего года не посещает учебные занятия", говорится в сообщении. Мать и ребенка пригласили в школу, при осмотре мальчика инспектор по делам несовершеннолетних, социальный педагог и представители органов опеки нашли на его теле"множественные телесные повреждения". Ребенок рассказал, что травмы ему нанесли мать и отчим. "По словам несовершеннолетнего, взрослые ограничивали его в еде, систематически избивая, причиняя боль. В настоящее время ребенок изъят из семьи и госпитализирован", - следует из сообщения правоохранителей.

Мать утверждала, что травмы ребенок получил во время падения на льду, а царапины - от домашней кошки, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник комитета образования Волгоградской области. Ребенка госпитализировали, с ним работают врачи и психологи, а его мать ограничили в общении с ним до полного выяснения обстоятельств произошедшего, сказал он.

Сотрудник комитета также рассказал, что мальчик учится в первом классе, он не посещал школу с 18 ноября. Мать утверждала, что у ребенка была простуда, пояснил он. "Педагоги несколько раз в неделю созванивались с родителями и получали ответ, что мальчик еще болен. При этом мать школьника информировала о ходе лечения, приходила в школу-интернат за домашним заданием, брала консультации по устранению пробелов в знаниях", - сообщил он.

18 декабря в отдел по опеке и попечительству Кировского района поступило анонимное сообщение, что родственники совершают в отношении ребенка "противоправные действия", рассказал он. По словам сотрудника комитета, в этот же день семью посетила социальный педагог школы-интерната и, увидев на теле мальчика ссадины, синяки и царапины, передала информацию в городскую комиссию по делам несовершеннолетних. Ранее семья на учёте не состояла, сигналов в отношении нее не поступало, сказал он.

При поступлении в больницу у ребенка врачи обнаружили сросшиеся переломы ребер и ключицы, многочисленные ушибы и ссадины, написал со ссылкой на сотрудника больницы "Волгоград-онлайн". На голове и теле ребенка также обнаружены язвы и раны, врачи подозревают у него сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, отметил сотрудник медучреждения.

Видео, на котором правоохранители допрашивают мужчину, "Волгоград-онлайн" опубликовал на своем Youtube-канале сегодня. По данным на 21.00 мск его посмотрели 1 264 раза, два человека поставили отметку "нравится". На видеоролике мужчина рассказывает, что бил ребенка из-за того, что тот не мог пересказать ему прочитанный текст. По его словам, он избивал мальчика ремнем, тот врывался и ударился о стену, мужчина также "рассказал, что бил ребенка по ребрам, порвал ему уши. Синяки на руках у ребенка появились, по его словам, из-за избиений матерью. "Кавказский узел" не может проверить подлинность данного видео.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2018 года житель Алексеевского района стал подозреваемым в непреднамеренном убийстве после того, как, по версии следователей, избил своего семилетнего пасынка и тот скончался.