Житель Волгоградской области заподозрен в гибели ребенка

27 декабря 2018, 11:15

Житель Алексеевского района стал подозреваемым в непреднамеренном убийстве после того, как избил своего семилетнего пасынка и тот скончался, сообщил сегодня Следком.

По данным ведомства, тело семилетнего ребенка было обнаружено вечером 25 декабря в одном из частных домов. Эксперты пришли к выводу, что мальчик погиб от закрытой внутренней черепно-мозговой травмы. "25 декабря он заставил пасынка колоть дрова, а когда ребенок зашел в дом, он схватил его за голову и стал бить об стену. Травмы оказались смертельными", - сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

Следователи полагают, что отчим систематически избивал ребенка. Они возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Свою вину мужчина полностью признал. "Установлено, что задержанный ранее судим за побои несовершеннолетнему ребенку своей бывшей сожительницы", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте проживающий в Сочи гражданин Азербайджана был заподозрен в гибели падчерицы. По данным следствия, отчим остался с детьми, пока их мать находилась в больнице. Девочка капризничала, и он ударил ее, укладывая спать. Утром отчим нашел девочку мертвой и спрятал ее тело. Правоохранители обнаружили труп в месте, указанном подозреваемым, сообщил Следком. Мужчина был арестован.