Блогер Алиева связала блокировку Instagram-аккаунта с резонансом от публикаций

22 декабря 2020, 21:52

Марьям Алиева, Instagram-блог которой заблокирован соцсетью после публикации о подозреваемом в педофилии, принимает меры для восстановления работы аккаунта. У Алиевой много недоброжелателей, так как она публикует информацию по проблемам, которые принято замалчивать на Кавказе, считает журналистка Светлана Анохина.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря Следком по Дагестану сообщил об аресте жителя Кизилюрта, подозреваемого в незаконном обороте порнографических материалов и в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Его задержали только после того, как правозащитницы предали огласке жалобы потерпевших. Резонанс, вызванный публикациями в социальных сетях, был одним из решающих моментов в деле задержания подозреваемого, считает руководитель юридической фирмы «Магомедов и Партнеры», активист движения «Город Наш» Арсен Магомедов. Первой публикацию об этом сделала автора популярного в Дагестане Instagram-блога "Дневники горянки" Марьям Алиева.

Алиева признала наличие у нее недоброжелателей

Вскоре после публикации о подозреваемом в распространении порнографических материалов и совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних аккаунт Алиевой в Instagram был заблокирован. Сама блогер рассчитывает на скорое решение проблемы с блокировкой её аккаунта в Instagram. Как только произошла блокировка, она сразу же обратилась к агенту по безопасности в сети.

"Он решал проблему, и мы обратились к знакомым, у которых есть выход на работников именно офиса Instagram. Так что я не думаю, что блокировка будет долгая", - заявила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Марьям Алиева.

Наряду с Instagram у Алиевой были аккаунты и в других соцсетях. "Аккаунты в других социальных сетях у меня кесть. У меня есть аккаунт на Facebook, но он существует постольку-поскольку, то есть я никак его не развиваю, даже не скажу, сколько там подписчиков, потому что я, честно, не помню", - отметила она. По словам Алиевой, её недоброжелатели иногда самые разные люди. "Обрисовать какую-то общую картину я не могу. Но в основном их не устраивает то, что я говорю о проблемах на Кавказе, которые принято замалчивать", - сказала блогер.

Среди проблем, которые она ранее затрагивала, Алиева основной назвала насилие. "(А также) проблемы, когда религией манипулируют и пользуются ею в своих целях, нарушая всяческие права женщин. И в целом, проблемы женщин, о которых я всегда говорю. Эти проблемы актуальны вообще для всех. Но, видимо, они столь актуальны именно для Кавказа, что о них даже говорить нельзя", - посетовала Алиева.

По данным на 21.50 мск 22 декабря, при переходе на Instagram-блог "Дневники горянки" Марьям Алиевой появляется надпись: "К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена". У блога более 140 тысяч подписчиков, пишет "Кавказ.Реалии". Некоторые посты из этого блога можно увидеть как репосты на других, в том числе, довольно популярных Instagram-страницах и в мессенджерах. Так, в паблике news___dagestana (4 284 подписчика) опубликована информация о подозреваемых в похищении школьницы из Каспийска, которая пропала два года назад, и, как оказалось позднее, была изнасилована и убита. В Telegram-канале "Дагестанские Социальные Сети" (397 подписчиков) 13 декабря размещен репост со страницы Алиевой о подозреваемом в распространении порнографических материалов и в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. В этом посте Алиева рассказывает, как мама одной из девочек зафиксировала действия подозреваемого, и отмечает, что мужчина избежал задержания. "Это единственная причина, по которой я публикую это все! Эта […] ходит по улицам с вашими детьми! Завтра он может подойти к вашему ребёнку! […] Меня удивляет просто, как его могли отпустить!" - пишет блогер.

Политику Instagram по блокировке и удалению аккаунтов и публикаций часто непредсказуемой и необоснованной считает популярный в Дагестане актер-комик и блогер Эльдар Иразиев. "Касательно блокировок, действия Instagram абсолютно не логичны. Иногда у нас, на страничках "Горцы от ума" удаляли совершенно безобидные публикации. Всё зависит от того, кто и как умело составит жалобу", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Но если человек сам не может правильно пожаловаться админам соцсети, то порой даже дискредитирующие его публикации могут оставаться сколь угодно долго, отметил блогер. "То есть если даже твоё фото выставлено в Instagram с какими-то гадостями на какой-то странице, и ты не можешь умело составить жалобу, то никто не удалит это, несмотря на то, что там могут быть оскорбления. Нужно знать точный путь для жалобы. И, наоборот, тот, кто умеет подавать жалобы в Instagram, может, наверное, "отцепить" в соцсети 50% публикаций", - отметил Иразиев.

Деятельность Алиевой раздражала тем, что она пишет о проблемах Дагестана

Журналистка Светлана Анохина сообщила, что вместе с Марьям Алиевой состоит в одной правозащитной группе "Марем" в Instagram, и на аккаунт Алиевой в этой соцсети была завязана переписка этой группы с читателями. "Поэтому для нас важно возобновление работы её аккаунта", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Анохина. По словам Анохиной, у Алиевой было несколько резонансных публикаций. Одна из них касалась как раз того мужчины, который арестован 15 декабря, а другая – о группе, занимавшейся шантажом. Как считает журналистка, у Алиевой огромное количество недоброжелателей.

Анохина также рассказала о том, чем занимается группа "Марем", в которой она состоит вместе с Марьям Алиевой. "Мы заняты помощью женщинам, девочкам и девушкам, иногда и мужчинам, но реже. Разумеется, огромное количество людей имеет к Марьям претензии, потому что она говорит правильные вещи, скажем так. Например, она жестко отстаивает мысль, что в насилии виноват исключительно насильник, а это всегда не нравится большинству людей, они хотят слышать, что жертва была одета неправильно, и поэтому с ней это произошло. Она на стороне женщины практически во всех случаях, которыми мы занимаемся, это тоже не нравилось", - пояснила Анохина.

Она не считает блокировку аккаунта Алиевой совершенно неожиданной. "Любой человек, который занимается правозащитой, и делает это громко, рано или поздно сталкивается с тем, что у него появляется своя команда хейтеров. Марьям - острая на язык, она как бы особо не церемонится, несмотря на то, что она мусульманка, дагестанка, и, конечно, ее деятельность раздражала", - указала Анохина. Она предполагает, что блокировка аккаунта Алиевой - лишь частичная победа противников их активизма. "Это частично победа именно той не рассуждающей, бесноватой, совершенно безумной части общества, которая хочет, чтобы совершенно ни о чем не говорили. Алиеву обвиняют помимо всего прочего в том, что она показывает проблемы Дагестана всему миру. Как будто весь мир сидит, замерев, и ждет, когда же там выложат что-то про Дагестан", - заключила Анохина.

Напомним, Марьям Алиева выпустила книгу о жертвах сексуального насилия "Не молчи". Ранее в интервью "Кавказскому узлу" по резонансному делу об изнасиловании девочки в дагестанском селе, она заступилась за ребенка. Как выяснила Алиева, девочка неоднократно с 12 лет подвергалась сексуальному насилию, и об этом знало все село, но люди считали, что она сама выбрала такой образ жизни. По данным Алиевой, пострадавшая девочка росла в неблагополучной семье, которая была "буквально изгоем в селе". В октябре текущего года Марьям Алиева рассказала, как через свой блог просила людей не распространять видео с признательными показаниями подозреваемого в изнасиловании школьницы из Каспийска. В мае текущего года Алиева была в числе тех правозащитников, активистов и журналистов, которые записали видеообращение, призвав чиновников выплатить семьям погибших медработников в Дагестане положенные по президентскому указу компенсации.