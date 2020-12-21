Пользователи соцсети одобрили конный поход к могиле Анзорова в Чечне

21 декабря 2020, 19:03

Группа всадников из разных районов Чечни совершила конный поход из Урус-Мартана в Шалажи, чтобы помолиться на могиле убитого во Франции Абдулака Анзорова, следует из обнародованного в Instagram видео. Акция вызвала одобрение авторов комментариев к этой новости.

Как писал "Кавказский узел", тело уроженца Чечни Абдулака (Абдуллаха) Анзорова, который обезглавил в пригороде Парижа учителя Самуэля Пати и был застрелен, 5 декабря доставили в Чечню и похоронили на родовом кладбище в селе Шалажи Урус-Мартановского района. Анзоров был богобоязненным юношей и вынужденно отреагировал на обсуждение карикатур на пророка Мухаммада как примера свободы слова, заявили его близкие в телесюжете государственной телекомпании "Грозный". Правозащитники расценили похороны и этот сюжет как кампанию по прославлению Анзорова, целенаправленно проводимую чеченскими властями.

Гражданин России Абдулак Анзоров, получивший во Франции статус беженца, был убит в октябре французскими полицейскими при попытке задержания. Перед этим он распространил видео, где держит в руках голову учителя истории и географии Самуэля Пати, который на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Дядя Абдулака исключил влияние чеченских властей на радикализацию юноши.

Группа всадников 18 декабря посетила могилу Абдулака Анзорова, сообщил 20 декабря Instagram-паблик "ЧП.Грозный". На видео, которым сопровождается публикация, показано, что участники акции добирались до Урус-Мартана на автомобилях из разных частей республики.

"Как вы видите, едем в Урус-Мартан, чтобы там собраться. Уже оттуда, по воле Всевышнего, поедем в Шалажи, на могилу Абдуллаха <...>. Спереди, сзади едут машины из Шалинского района, Гудермесского района, Веденского района. Ачхой-Мартановский, Урус-Мартановский, Надтеречный", - говорит автор ролика, чьи слова переведены с чеченского языка "Кавказским узлом".

Далее следуют кадры сбора десятков всадников и их похода. По словам автора видео, который и сам участвует в походе, всадников не менее 55. Они скачут по полям, проселочным дорогам, а также по шоссе, занимая обе полосы движения. Многие из всадников в папахах, некоторые и в черкесках.

Могилу Анзорова в Шалажах автор видео называет "зияртом", а так у чеченцев принято называть место погребения святых. Говоря об Анзорове, он также употребляет термин "газават", который является разновидностью джихада и подразумевает вооруженную борьбу с "неверными" в расчете получить за это "вечное блаженство".

Доехав до кладбища, всадники спешиваются, проходят в ворота и совершают молитву, прося Аллаха "принять газават" Анзорова. Еще раз молитва совершается непосредственно у могилы Анзорова.

По возвращении в Урус-Мартан участников похода ждал обед - на видео заснят большой котел, установленный на открытом воздухе. "После зиярта ребята из Урус-Мартана нас встретили, подготовили еду", - поясняет автор видео.

Отметим, что часть представителей тейпа Чинхой, к которому принадлежал Абдулак Анзоров, не была допущена на его похороны в село Шалажи. Закрытие села власти объяснили пандемией коронавируса.

К 19.03 мск 21 декабря это видео собрало 53 179 просмотров и 146 комментариев. Большинство комментариев в дискуссии под постом с видео написаны на чеченском языке. Из сделанного "Кавказским узлом" перевода этих комментариев следует, что основная масса участников обсуждения высказалась в поддержку действий Анзорова и конного похода к его могиле.

"Молодцы", - высказался, к примеру, 1234564.vs. "Да примет Аллах ваш зиярт", - написала magomaevaliza. Единственный в дискуссии критический комментарий в адрес участников похода, которых автор комментария назвал "заблудшими", вызвал критику.