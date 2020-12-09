Оправдание Анзорова в сюжете ЧГТРК "Грозный" показало непоследовательность Кадырова

09 декабря 2020, 04:42

Кадыров отрекся от Анзорова после совершенного им убийства французского учителя, но затем разрешил похоронить его на родовом кладбище в Чечне, пытаясь подстроиться под настроение части мусульман, полагает политолог. Сюжет в эфире государственной телекомпании "Грозный" с оправданием убийства, совершенного Анзоровым, не мог увидеть свет без санкции руководства республики, считает бывший чиновник. Кампания по прославлению Анзорова целенаправленно создавалась чеченскими властями, предположили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", тело уроженца Чечни Абдулака (Абдуллаха) Анзорова, который обезглавил в пригороде Парижа учителя Самуэля Пати и был застрелен, 5 декабря доставили в Чечню и похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района. В похоронах приняло участие около 200 человек. Анзоров был богобоязненным юношей и вынужденно отреагировал на обсуждение карикатур на пророка Мухаммада, рассказали его близкие в телесюжете государственной телекомпании "Грозный". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сюжет телекомпании, отметил, что государственные каналы дают разные точки зрения, но оправдывать преступление Анзорова нельзя.

16 октября был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца при задержании кричал: "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, 18-летний Абдулак (Абдуллах) Анзоров, которому во Франции был предоставлен статус беженца. Среди 16 задержанных по этому делу, шестеро из которых уже отпущены, приходились ему родственниками.

По мнению политолога Али Магомадова, репортаж с похорон Анзорова в селе Шалажи журналистами ЧГТРК "Грозный" был сделан с подачи, если не самого Рамзана Кадырова, то по приказу кого-то из его близкого окружения.

"Сам сюжет построен так, чтобы акцентировать внимание зрителей на том, что парня на преступление спровоцировала публикация карикатуры в журнале Charlie Hebdo. Руководство Чечни внимательно отслеживает настроение подавляющей части мусульман, а как правило, именно подавляющая часть мусульман в религиозном плане, к сожалению, плохо образована. Но таких мусульман – большинство, и Кадырову приходится подстраиваться под их настроение", – сказал политолог 8 декабря корреспонденту "Кавказского узла".

Магомадов напомнил, что в самом начале, сразу после того как было совершено преступление, Кадыров пытался отречься от Анзорова, говоря, что тот "родился в Москве, рос и воспитывался во Франции", пытаясь таким образом показать, что именно во Франции Анзоров стал на путь радикального ислама, и Чечня здесь ни при чём.

17 октября Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Анзоров лишь единожды побывал в республике, причем в возрасте двух лет. "Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить – чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке", – отметил глава Чечни.

"Более того, его высказывание сразу после совершения преступления, что он категорически против терроризма в любых проявлениях, и что он призывает не провоцировать верующих, тем самым задевая их религиозные чувства, было созвучно словам, сказанным президентом России. Если следовать логике, и зная позицию Кадырова в отношении террористов, можно было предполагать, что он не позволит, чтобы тело Анзорова, совершившего, по его словам, террористический акт, будут хоронить на родовом кладбище в селе Шалажи. Однако учитывая настроение подавляющего большинства чеченцев, особенно тех, кто проживает за пределами России, ему пришлось отступить от своего правила: тела террористов для захоронения не выдавать родным", – отметил Магомадов.

Анзоров похоронен в Чечне с одобрения властей, предположила журналистка "Новой газеты" Елена Милашина. Рамзан Кадыров разрешил похоронить Анзорова на родовом кладбище, что можно расценить как прямое выражение поддержки убийства французского учителя, указал правозащитник Дмитрий Пискунов.

Журналисты ЧГТРК "Грозный" работают под надзором чиновников

Бывший чиновник, житель Грозного Иса рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему пришлось тесно пообщаться с тележурналистами с ЧГТРК "Грозный".

"Я был вроде как посредником между правительственными чиновниками самого высокого ранга и творческим коллективом телерадиокомпании. Правда, то, какую им приходилось выполнять работу, трудно назвать творчеством. В основном это были сплошь супер-положительные материалы. Критика – только после отмашки из больших кабинетов, после чего следовала отставка кого-то из неугодных для власть имущих лиц. Собственно, работали так, как работают все федеральные телекомпании – удивляться тут нечему", – рассказал Иса.

По его словам, один из сотрудников ЧГТРК поделился с ним обстоятельствами подготовки к съемкам в Шалажи. "Задание получили сверху. Создали группу, расписали сценарий, у кого взять комментарии. Народу на похоронах было много, но только шалажинцы. Многие благодарили Рамзана, что разрешил похоронить парня на родовом кладбище", – поделился подробностями рассказа знакомого Иса.

По его словам, он был свидетелем того, как в беседе хвалили Кадырова за то, что разрешил похоронить Анзорова на родовом кладбище. "Но были и такие, у которых кто-то был убит в ходе спецопераций, а тела родным не выдали, чтобы похоронить по мусульманским обычаям, а не сваливать в какую-то яму. Такие, по понятным причинам, воздерживались от того, чтобы хвалить главу", — добавил Иса.

Кампания по прославлению Анзорова стала продолжением кампании против Charlie Hebdo

Глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина отметила, что кампания по прославлению Анзорова стала продолжением осенней кампании против журнала Charlie Hebdo, карикатуры из которого стали поводом для убийства. "Кадыров все время позиционирует себя как защитник ислама, хотя то, что он делает, далеко не всегда соотносится с исламом. В принципе вообще непонятно, можно ли говорить об убеждениях людей типа Кадырова, но сегодня продвижение себя в качестве "защитника ислама" в сочетании с российским-путинским патриотизмом — это его база, которая обеспечивает его благополучие", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Ганнушкиной, назвавшей кампанию по прославлению Анзорова "мероприятием чеченских властей", адресатом их действий являются люди, не очень глубоко знающие ислам и считающие, что он нуждается в защите, в том числе и такими способами как убийство. "Но в исламе подобное самочинное убийство — гораздо более тяжкое преступление, чем какие-либо карикатуры", — заключила она.

Показанное в эфире ЧГТРК "Грозный" можно считать позицией чеченских властей

Чеченский блогер Муса Ломаев считает, что чеченские власти "лицемерно пытаются оседлать волну".

"Они опасаются повторения того, что было на похоронах Юсупа Темирханова, когда весь Кавказ стихийно объединился. Но поскольку кадыровский режим опасается в открытую сказать, что Анзоров — герой, то он делает это с помощью подобных мероприятий", — заявил Ломаев корреспонденту "Кавказского узла".

Юсуп Темирханов, осужденный за убийство полковника Буданова, умер в колонии и был похоронен 4 августа 2018 года. В село Гелдаган в Чечне съехались десятки тысяч людей, чтобы выразить соболезнования близким Темирханова и принять участие в поминках. В день похорон глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о непричастности Темирханова к убийству Буданова. При этом Кадыров признал, что обвинительный приговор сделал Темирханова народным героем, "отомстившим за поруганную честь" и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.

По словам Ломаева, все материалы, выходящие на ЧГТРК "Грозный", проходят предварительную цензуру, поэтому все сказанное там можно назвать позицией чеченских властей. "Фактически ЧГТРК говорит то, что Кадыров не может по каким-то причинам сказать сам", — заявил блогер.

В качестве адресата этих мероприятия Ломаев назвал чеченскую диаспору, которую Кадыров стремится всеми силами подчинить себе. "Вот еще один пример — я проводил неофициальный опрос, задавая только один вопрос: "Хотели бы вы, чтобы ваш сын оказался на месте Анзорова?" И ни один человек не ответил: "Нет, не хотел бы". Это беда. Чеченское общество больно, его нужно лечить с помощью образования. Нам нужны ученые. Когда произошло это убийство, лишь несколько наших ученых выступили с его осуждением. Но их буквально заклевали в Интернете толпы необразованных людей, считающих себя учеными", — добавил Ломаев.

Власти Чечни целенаправленно продвигали кампанию по прославлению Анзорова на телевидении

Член правления Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов также считает кампанию по прославлению Анзорова личной кампанией Кадырова, отметив, что она лишь частично стала продолжением кампании против Charlie Hebdo, а частично — "отдельной игрой Рамзана Кадырова". Орлов специально подчеркнул, что власти целенаправленно создавали эту кампанию: были сообщения по телевидению о том, что привезут тело Анзорова, потом о дате похорон, затем репортаж с похорон. Однако, по его мнению, цель этой кампании — не подчинить диаспору, а выдавить ее из Европы в Чечню. "Кадыров не желает массовых митингов и демонстраций, как это было на похоронах Темирханова. С другой стороны, он хочет использовать эту смерть для создания образа дикого и страшного чеченца. И, действительно, создается впечатление, что вся Чечня одобряет этой убийство. Понятно, что это вызывает болезненную реакцию у французов. Причем больше, чем само убийство, их пугает именно "картинка": человек совершил убийство, а его едва ли не героизируют. Хотя на самом деле 200 человек на похоронах — это не очень много для Чечни. Все это создает крайне неудобную ситуацию всей диаспоре в Европе, чтобы новые беженцы из Чечни не получали убежища, и может привести к выдавливанию диаспоры из Европы в Чечню", — сказал Орлов корреспонденту "Кавказского узла".

Он допустил, что еще одним адресатом кампании может быть население Чечни, но подчеркнул, что подобная игра на "крайних инстинктах толпы" очень опасна.