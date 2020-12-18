Азербайджан объявил о закрытии сухопутной границы с Россией

18 декабря 2020, 18:59

Передвижение через сухопутную границу с Россией возобновится не ранее 1 марта из-за роста числа заболевших в обеих странах и в связи с ведением строгих карантинных мер в Азербайджане, сообщило сегодня посольство Азербайджана в России.

Как писал "Кавказский узел", после 27 сентября, когда в Нагорном Карабахе начались боевые действия, лишь 20 октября одна группа граждан Азербайджана была отправлена на родину через границу с Дагестаном. 6 декабря стало известно, что около 500 граждан Азербайджана ожидают отправки на родину.

Проблема с возвращением из России на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле, когда граница была закрыта из-за пандемии. Летом рядом с дагестанским селом Куллар был открыт пункт временного размещения, обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. В ноябре ожидающих открытия границы перевели из летнего лагеря в Кулларе в отапливаемые помещения детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара, и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

До 1 марта 2021 года будет закрыта граница Азербайджана и России, сообщили в посольстве республики в Москве. "В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Россией (Республика Дагестан) и Азербайджаном для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года", - приводит сообщение посольства ТАСС.

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 3962 новых случая заражения коронавирусом, 4188 пациентов выписаны после завершения лечения, 45 человек скончались, сообщил сегодня "Sputnik Азербайджан".

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Куллар: в плену COVID-19".