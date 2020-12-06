Полтысячи человек ждут в Дагестане открытия границы с Азербайджаном

06 декабря 2020, 17:07

Около 500 граждан Азербайджана ожидают в Дагестане отправки на родину. У многих обитателей дагестанского лагеря "Огонек" закончились деньги, и они не могут купить необходимые вещи, рассказал один из них.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря 362 гражданина России вернулись из Азербайджана через спецкоридор "Яраг-Казмаляр" на границе с Дагестаном. Граждане Азербайджана по-прежнему ждут на российской стороне открытия границы, пояснили власти Дагестана.

3 декабря стало известно, что отправки на родину в Азербайджане ожидают около 300 россиян, еще около 400 граждан Азербайджана находятся в Дагестане. Власти Азербайджана затруднились назвать дату открытия границы. Ранее, 24 ноября, первый замминистра по нацполитике Дагестана Гарун Давыдов сообщил, что, по его данным, азербайджанская сторона не намерена открывать границу с Россией до 4 декабря.

Более 500 человек в Дагестане ожидают открытия границы Азербайджана, чтобы вернуться на родину, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Национально-культурной автономии азербайджанцев в московской области Афиг Аллахвердиев.

По его данным, еженедельная отправка граждан Азербайджана не возобновлена, в частности, из-за загруженности карантинного лагеря на территории этой страны. В этом лагере должен пройти карантин каждый въезжающий в страну с территории России через сухопутную границу, пояснил Аллахвердиев. "Они 14 дней должны сидеть на карантине на территории Азербайджана", - сказал он.

В числе обстоятельств, препятствующих отправке, Аллахвердиев назвал последствия обострения карабахского конфликта и рост числа зараженных коронавирусной инфекцией в Азербайджане. Однако у граждан Азербайджана, оставшихся в России, есть возможность прилететь на родину на самолете, так как некоторые воздушные направления Азербайджан не закрыл, добавил Афиг Аллахвердиев.

Для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытых в связи с коронавирусом границ, рядом с дагестанским селом Куллар был открыт пункт временного размещения. Обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам, однако после 27 сентября, когда в Нагорном Карабахе начались боевые действия, лишь одна группа граждан Азербайджана была отправлена 20 октября на родину.

Обитатели лагеря в Дагестане жалуются на затягивание сроков открытия границы, а также на некорректное составление списков при формировании групп для отправки, добавил Афиг Аллахвердиев. По его словам, при формировании списков приоритет отдается людям, у которых серьезные личные обстоятельства, в том числе связанные с недавним обострением карабахского конфликта. Каждая такая заявка проверяется, в том числе через запросы на справки со стороны Азербайджана, и только после подтверждения изложенных причин человека включают в список на ближайшую отправку, сказал Аллахвердиев, призвав граждан Азербайджана не приезжать в пункт временного размещения в Дагестане, так как пока неизвестна точная дата открытия границы.

Из примерно 500 человек, ожидающих открытия границы, часть находятся в лагере «Огонек» в Кайтагском районе, а часть разместились в различных городах и селах Дагестана, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» первый замминистра по нацполитике Дагестана Гарун Давыдов. Точная дата открытия границы с Азербайджаном, по словам Давыдова, ему также пока неизвестна.

Гражданин Азербайджана Наиф, ранее обратившийся на смс-сервис "Кавказского узла", рассказал, что находится в пункте временного содержания в лагере «Огонек». По его словам, в лагере находятся несколько сотен человек, многие из которых ожидают возвращения на родину больше месяца. "Лично я здесь больше месяца, но тут есть еще люди, застрявшие здесь три-четыре месяца", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Сообщение о том, что в Дагестане около 500 человек ожидают открытия границы с Азербайджаном, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 2 декабря. "Хочу уехать в Азербайджан. Могу или нет, я гражданин Азербайджана и остался в России. Тут в Дербенте остались около пятисот человек. Никто не интересуется нами", - написал автор сообщения.

По словам Наифа, он приехал в Дагестан из другого региона России, где выполнял строительные работы. Выбор Дагестана был обусловлен тем, что здесь была организована еженедельная отправка граждан Азербайджана с приграничной территории, пояснил Наиф.

"Других возможностей [пересечь границу] не было. Самолетов не было, а тут каждый вторник отправляли", - сказал Наиф, добавив, что сейчас обитателям лагеря неизвестно, когда намечается следующая отправка.

У многих обитателей временного лагеря закончились деньги, и они не могут купить сигареты и сделать иные необходимые покупки, рассказал Наиф. При этом каких-либо претензий к организации питания в лагере нет, подчеркнул мужчина, отметив, что его семья в Азербайджане ждет его возвращения.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а о граждана Азербайджана, которые не смогли попасть на родину и вынуждены жить в приграничном лагере в Дагестане, – на странице "Куллар: в плену COVID-19".