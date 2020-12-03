Около 700 человек ожидают открытия границы России и Азербайджана

03 декабря 2020, 15:03

Около 300 россиян ожидают в Азербайджане отправки на родину, еще около 400 граждан Азербайджана находятся в Дагестане, сообщил представитель дагестанских властей. В посольстве Азербайджана затруднились назвать дату открытия границы.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября первый замминистра по нацполитике и делам религии Дагестана Гарун Давыдов сообщил, что, по его данным, азербайджанская сторона не намерена открывать границу с Россией до 4 декабря. На родину не могут въехать около 1000 россиян, которые находятся в Азербайджане, также приостановлен пропуск через границу и жителей Азербайджана, рассказал Давыдов.

Для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытых в связи с коронавирусом границ, рядом с дагестанским селом Куллар был открыт пункт временного размещения. Обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами каждую неделю по вторникам, однако после начала боев в Нагорном Карабахе был совершен лишь один трансграничный рейс 20 октября. Всего в Дагестане зарегистрировано 1200 граждан Азербайджана, желающих вернуться на родину, сообщили 2 ноября в оперштабе при правительстве Азербайджана.

В посольстве Азербайджана в Москве не располагают точными сведениями о дате открытия границ страны с Россией, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник секретариата посольства. "Пока у нас нет подтверждения о том, что с 4 декабря откроют границы. До 6 декабря консульский отдел посольства в Москве закрыт", - сказал он.

Число людей, ожидающих на азербайджанской стороне открытия границы, не превышает 300 человек, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Гарун Давыдов, находившийся рядом с пограничным пропускным пунктом на юге Дагестана. "Многие граждане России уехали из Азербайджана окольными путями: на самолете до Стамбула, потом самолетом до Грозного или как-то ещё", - рассказал он.

В Азербайджан, по его словам, выезд пока закрыт. "Ожидают выезда в Азербайджан примерно 400 человек", - сказал Гарун Давыдов.

Напомним, 22 октября 502 россиянина смогли покинуть территорию Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Магарамкентском районе Дагестана. С 15 мая по 9 октября из Азербайджана вернулось свыше 4,4 тысячи россиян, заявил ранее первый зампредседателя правительства Дагестана Анатолий Карибов. По его словам, за этот же период на родину через спецкоридор в Дагестане вернулись более 6,5 тысячи граждан Азербайджана.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены жить в приграничном лагере в Дагестане, – на странице "Куллар: в плену COVID-19".