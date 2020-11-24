Граница Азербайджана и России полностью закрыта до 4 декабря

24 ноября 2020, 18:40

Около 250 граждан Азербайджана ожидают возвращения на родину в лагере "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана. Палаточный лагерь близ Куллара разобран с наступлением холодов.

Как сообщал "Кавказский узел", ко 2 ноября в лагере близ Куллара оставались 300 граждан Азербайджана, ожидающих возвращения на родину. Из пункта временного размещения в селе Куллар в детский оздоровительный лагерь "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана переведен 291 гражданин Азербайджана из числа ожидающих отправки на родину, сообщили 4 ноября власти Кайтагского района.

Для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытых в связи с коронавирусом границ, рядом с дагестанским селом Куллар в Дербентском районе был открыт пункт временного размещения. Обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами каждую неделю по вторникам, однако после начала военных действий в зоне карабахского конфликта был совершен лишь один трансграничный рейс 20 октября. При этом к 28 октября отправки на родину из Куллара ожидали более 400 азербайджанцев. Всего в Дагестане зарегистрировано 1200 граждан Азербайджана, желающих вернуться на родину, сообщили 2 ноября в оперштабе при кабинете министров Азербайджана.



Последняя группа граждан Азербайджана была вывезена из Дагестана к госгранице в пятницу 20 ноября, сообщил сегодня первый замминистра по нацполитике и делам религии Дагестана Гарун Давыдов. В нее вошли порядка 110 человек, в основном женщины и дети, а также те, кто имеет хронические заболевания.

Когда будет очередная отправка точно не известно, по предварительным данным, азербайджанская сторона не намерена открывать границу до 4 декабря, добавил он. "Границы пока закрыты в обе стороны. На родину не могут въехать россияне, которые находятся в Азербайджане. Их сейчас порядка 1000 человек. Временно приостановлен пропуск через границу и жителей Азербайджана", - рассказал Давыдов корреспонденту "Кавказского узла"

Палаточный лагерь, который был разбит в мае этого года для ожидающих отбытия на родину азербайджанцев, уже разобран, а люди перевезены на территорию Кайтагского района, сообщили в пресс-службе Дербентской районной администрации корреспонденту "Кавказского узла".

У Куллара также не осталось и стихийного лагеря, отметила жительница селения. "Уже холодно и поэтому людей на улице больше нет. Некоторые граждане Азербайджана, насколько мне известно, остались в Кулларе и живут на съемных квартирах. Но их немного", - сказала она.

Постояльцы лагеря близ Куллара жаловались на неопределенность с возвращением на родину и плохие условия проживания. Когда в конце лета лагерь перестал справляться с потоком желающих отправиться на родину, азербайджанцы стали размещаться в других местах на окраине села, в том числе в заброшенных зданиях, следует из видеосюжета "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе не справляется с потоком азербайджанцев". На Youtube-канале "Кавказского узла" опубликовано восемь видео о ситуации близ Куллара.

В детском оздоровительном лагере "Огонек" в Кайтагском районе, по данным на 23 ноября, находился 241 гражданин Азербайджана, среди них девять женщин и двое детей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации района. "Всем необходимым они обеспечены. Им предоставляется жилье, трехразовое питание. В лагере имеется медпункт, перед заселением их осматривает медперсонал, проводит термометрию, санобработку", - отметил представитель администрации. По его словам, выявленных случаев коронавирусной инфекции среди поселенцев не было.

Отсутствие случаев заражения COVID-19 среди тех, кто ожидает выезда в Азербайджан, подтвердил и Гарун Давыдов. "Последний случай обнаружения COVID-19 был выявлен два месяца назад у двух человек. После этого не было ни одного случая", - сказал он.

Помимо сотрудников дагестанских служб в лагере "Огонек" находятся около 20 представителей органов власти из Азербайджана, сообщил сотрудник администрации района.

Всего "Огонек" может принять до 500-600 человек. Список людей на заселение в лагерь составляют сотрудники МИД Азербайджана, пояснил сотрудник лагеря. "Согласно этим спискам и происходит размещение у нас. Всем им мы предоставляем все необходимое, а также бесплатную медицинскую помощь, если она понадобится", - отметил он.

В Азербайджане на сегодня выявлено 3646 новых случаев заражения коронавирусом, 1259 человек вылечились, 34 - скончались, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом при правительстве страны. По данным ведомства, всего в Азербайджане за период пандемии зарегистрировано 98 927 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 65 734 человека излечились, 1194 скончались, число активных больных составляет 31 999, передает "Sputnik-Азербайджан".

В Дагестане за минувшие сутки подтверждено 104 новых случая заражения коронавирусом, девять человек скончались. Всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 18 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 901 из них умерли, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.