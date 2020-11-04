Жители Азербайджана перевезены из Куллара в детский лагерь

04 ноября 2020, 19:11

Из пункта временного размещения в селе Куллар в детский оздоровительный лагерь "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана переведен 291 гражданин Азербайджана из числа ожидающих отправки на родину.

Как писал "Кавказский узел", к 2 ноября в лагере близ Куллара оставались 300 граждан Азербайджана, ожидающих возвращения на родину. Они будут размещены в дагестанских пансионатах, а палатки демонтируются в связи с наступлением холодов, сообщили в оперштабе при кабинете министров Азербайджана.

Для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытых в связи с коронавирусом границ, рядом с дагестанским селом Куллар в Дербентском районе был открыт пункт временного размещения. Обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами каждую неделю по вторникам, однако после начала военных действий в зоне карабахского конфликта был совершен лишь один трансграничный рейс 20 октября. При этом к 28 октября отправки на родину из Куллара ожидали более 400 азербайджанцев. Всего в Дагестане зарегистрировано 1200 граждан Азербайджана, желающих вернуться на родину, сообщили 2 ноября в оперштабе при кабинете министров Азербайджана.

Власти Дагестана перевели граждан Азербайджана из пункта временного размещения в селе Куллар в отапливаемые помещения детского лагеря.

"Всего (в лагере) остался 291 гражданин Азербайджана. Их всех перевели из пункта временного размещения в селе Куллар в детский оздоровительный лагерь "Огонек" в поселке Родниковый в Кайтагском районе", - сообщили сегодня в пресс-службе администрации Кайтагского района Дагестана.

Среди мигрантов девять женщин и шестеро детей. "Для них всех организовано хорошее питание. Размещены в отапливаемых помещениях. Лагерь позволяет разместить 600 человек", - рассказал представитель администрации Кайтагского района, слова которого приводит "Интерфакс". Через спецкоридор в Дагестане с мая текущего года на родину вернулись 6,5 тысяч жителей Азербайджана, отмечает агентство.

Расстояние от села Куллар Дербентского района до поселка Родниковый Кайтагского района Дагестана по прямой составляет, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", 50 километров.

Судьбой обитателей лагеря близ Куллара интересовался 31 октября врио главы Дагестана Сергей Меликов в ходе посещения Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Дагестану. О том, что мигранты будут переведены из палаточного лагеря в стационарный пункт временного размещения в связи с началом холодов Меликову сообщил руководитель оперативной группы дагестанского главка МЧС Муслим Девришбеков, говорится в сообщении на сайте главы Дагестана.

Постояльцы лагеря близ Куллара жаловались на неопределенность с возвращением на родину и плохие условия проживания. Когда в конце лета лагерь перестал справляться с потоком желающих отправиться на родину, азербайджанцы стали размещаться в других местах на окраине села, в том числе в заброшенных зданиях, следует из видеосюжета "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе не справляется с потоком азербайджанцев". На Youtube-канале "Кавказского узла" опубликовано восемь видео о ситуации близ Куллара.

В Азербайджане на сегодня выявлено 1227 новых случаев заражения коронавирусом, 667 человек вылечились, 12 - скончались, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом при правительстве страны. По данным ведомства, всего в Азербайджане за период пандемии зарегистрировано 59 509 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 45 697 человек излечились, 780 скончались, число активных больных составляет 13 032, передает агентство "Тренд".

В Дагестане за минувшие сутки подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом, пять человек скончались. Всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 16 393 случая заражения коронавирусной инфекцией, 790 из них умерли, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.