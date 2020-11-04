Лагерь в Кулларе. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=11hN-YEmPIg

04 ноября 2020, 19:11

Жители Азербайджана перевезены из Куллара в детский лагерь

Из пункта временного размещения в селе Куллар в детский оздоровительный лагерь "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана переведен 291 гражданин Азербайджана из числа ожидающих отправки на родину.

Как писал "Кавказский узел", к 2 ноября в лагере близ Куллара оставались 300 граждан Азербайджана, ожидающих возвращения на родину. Они будут размещены в дагестанских пансионатах, а палатки демонтируются в связи с наступлением холодов, сообщили в оперштабе при кабинете министров Азербайджана.

Для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытых в связи с коронавирусом границ, рядом с дагестанским селом Куллар в Дербентском районе был открыт пункт временного размещения. Обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами каждую неделю по вторникам, однако после начала военных действий в зоне карабахского конфликта был совершен лишь один трансграничный рейс 20 октября. При этом к 28 октября отправки на родину из Куллара ожидали более 400 азербайджанцев. Всего в Дагестане зарегистрировано 1200 граждан Азербайджана, желающих вернуться на родину, сообщили 2 ноября в оперштабе при кабинете министров Азербайджана.

Власти Дагестана перевели граждан Азербайджана из пункта временного размещения в селе Куллар в отапливаемые помещения детского лагеря.

"Всего (в лагере) остался 291 гражданин Азербайджана. Их всех перевели из пункта временного размещения в селе Куллар в детский оздоровительный лагерь "Огонек" в поселке Родниковый в Кайтагском районе", - сообщили сегодня в пресс-службе администрации Кайтагского района Дагестана.

Среди мигрантов девять женщин и шестеро детей. "Для них всех организовано хорошее питание. Размещены в отапливаемых помещениях. Лагерь позволяет разместить 600 человек", - рассказал представитель администрации Кайтагского района, слова которого приводит "Интерфакс". Через спецкоридор в Дагестане с мая текущего года на родину вернулись 6,5 тысяч жителей Азербайджана, отмечает агентство.

Расстояние от села Куллар Дербентского района до поселка Родниковый Кайтагского района Дагестана по прямой составляет, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", 50 километров.

Судьбой обитателей лагеря близ Куллара интересовался 31 октября врио главы Дагестана Сергей Меликов в ходе посещения Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Дагестану. О том, что мигранты будут переведены из палаточного лагеря в стационарный пункт временного размещения в связи с началом холодов Меликову сообщил руководитель оперативной группы дагестанского главка МЧС Муслим Девришбеков, говорится в сообщении на сайте главы Дагестана.

Постояльцы лагеря близ Куллара жаловались на неопределенность с возвращением на родину и плохие условия проживания. Когда в конце лета лагерь перестал справляться с потоком желающих отправиться на родину, азербайджанцы стали размещаться в других местах на окраине села, в том числе в заброшенных зданиях, следует из видеосюжета "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе не справляется с потоком азербайджанцев". На Youtube-канале "Кавказского узла" опубликовано восемь видео о ситуации близ Куллара.

В Азербайджане на сегодня выявлено 1227 новых случаев заражения коронавирусом, 667 человек вылечились, 12 - скончались, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом при правительстве страны. По данным ведомства, всего в Азербайджане за период пандемии зарегистрировано 59 509 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 45 697 человек излечились, 780 скончались, число активных больных составляет 13 032, передает агентство "Тренд".

В Дагестане за минувшие сутки подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом, пять человек скончались. Всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 16 393 случая заражения коронавирусной инфекцией, 790 из них умерли, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены жить в приграничном лагере в Дагестане, – на странице "Куллар: в плену COVID-19".

Примечание:

"Власти Азербайджана не смогли определиться в сроках приема граждан из Куллара", "Число людей в лагере близ Куллара снизилось после отмены рейса в Азербайджан", "Более 500 граждан Азербайджана ожидают выезда из лагеря близ Куллара".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 ноября 2020, 21:06

04 ноября 2020, 20:22

  • Силовики нашли на горе Пушкин-Тау тайник с оружием

    Схрон с оружием обнаружен в Каякентском районе Дагестана. В спортивной сумке хранились автомат Калашникова, сигнальный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами и боеприпасы, сообщило сегодня МВД по Дагестану.

04 ноября 2020, 20:11

  • Путин высказался о ситуации с карикатурами в духе Кадырова и Хабиба

    Президент России вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом Хабибом Нурмагомедовым осудил "провокаторов", оскорбляющих верующих под видом свободы слова. Предложение депутата Госдумы Гаджимурада Омарова присвоить Нурмагомедову звание Героя России встретило критику чемпионки Ирины Родниной и пользователей соцсети.

04 ноября 2020, 20:07

04 ноября 2020, 20:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи