12 декабря 2020, 19:35

Следователи начали проверку информации о срыве соцпрограммы для сирот в Северной Осетии

Детям-сиротам в Северной Осетии в этом году куплено только 14 квартир вместо 73, предусмотренных законом, при этом программа оказалась под угрозой срыва и отзыва федерального финансирования, сообщил Следком, начав проверку после публикаций этой информации в СМИ.

По данным ведомства, в средствах массовой информации появились сведения о том, что детям-сиротам Ардонского, Алагирского и Дигорского районов предоставляют некачественное жилье. В рамках исполнения закона "Об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" из 73 квартир, на приобретение которых в 2020 году заложено около 100 млн рублей, детям-сиротам выдано только 14. Если до конца года не будут обеспечены жильем еще 59 детей-сирот, то программа будет сорвана, а федеральное софинансирование отозвано", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Следователи начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. "Будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в Северной Осетии сироте дважды выдали непригодные для жизни квартиры. Управление соцзащиты населения по Ардонскому району предоставило девушке-сироте квартиру в доме, который затем был признан аварийным и подлежащим сносу. После этог, администрация района переселила девушку в новую квартиру, однако проверка показала, что это жилье непригодно для проживания, в частности, в нем отсутствует отопление, сообщила прокуратура 6 июня.

Примечание:

"Замглавы села в Северной Осетии отпущен из-под стражи", "Чиновники из Северной Осетии обвинены в мошенничестве с пенсиями умерших", "Чиновник в Северной Осетии заподозрен в многомиллионных махинациях".

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