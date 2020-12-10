Карабахцы сочли недостаточными гарантии безопасности для жителей Бердзора

10 декабря 2020, 03:06

В Бердзоре хватает рабочих мест, которые были до передачи Лачинского коридора под контроль российских миротворцев, но для возвращения необходимы гарантии безопасности, отметили горожане. Исход армян из Бердзора увеличивает риски проезда по Лачинскому коридору, считают жители Степанакерта.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря азербайджанская армия взяла под контроль Лачинский район (армянское название – Кашатагский район), за исключением коридора, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Некоторые жители контролируемых российскими миротворцами города Бердзор (азербайджанское название – Лачин) и сел Агавно (азербайджанское название – Забух) и Сус приняли решение остаться там, но заявили, что не чувствуют себя в безопасности из-за неясности условий проживания. При этом старосты армянских общин назвали безопасной жизнь в Лачинском коридоре. Жители Бердзора выразили недоверие местным полицейским, которые, по их мнению, не могут обеспечить безопасность местному населению, гарантий которой им не хватает, как и возобновления работы школ и детского сада.

Азербайджанские войска восстановили контроль над Лачинским районом спустя 28 лет. Это последний из трех районов, который должен занять Азербайджан согласно условиям заявления о прекращении огня. Большинство жителей покинули территорию района до ее передачи Азербайджану. При этом они пожаловались на запоздалое оповещение об эвакуации и на неопределенность в отношении статуса города. Власти предоставили машины для перевозки вещей в последний момент и не говорили жителям ничего о передаче Лачина азербайджанской стороне, заявил бывший советник премьер-министра Акоп Чахарян. Местные жители рассказали, что передача Лачинского района стала для них неожиданностью. После массового исхода вынужденные переселенцы нашли убежище у родственников.

По словам жителя Бердзора (азербайджанское название - Лачин) Мгера Мазманяна, среди местных жителей ходят слухи, что азербайджанские военные ездят без сопровождения миротворцев, но сам он лично азербайджанцев в городе не видел.

«Опасения горожан вполне обоснованы, учитывая отсутствие элементарных гарантий безопасности. Вопрос не в том, какая угроза исходит от азербайджанцев. Вопрос в том, что ты себя здесь не чувствуешь защищенным. Тебе элементарно запрещено носить оружие для самозащиты», - заявил он 9 декабря корреспонденту «Кавказского узла», добавив, что сейчас он приехал в Бердзор по личным делам, но через несколько дней вернется в Ереван, где живет семья.

Мазманян считает, что для восстановления прежней жизни в городе необходимы гарантии безопасности, а также нужно определиться со статусом города. «В городе почти не было безработных. Люди работали в госсекторе – начиная от администрации, заканчивая школой и детсадом. Крупного производства в городе не было, из частного сектора я бы выделил банк, магазины, в том числе строительные. Земледелия и скотоводство не было развито из-за отсутствия у города пахотных земель и пастбищ. Единичные случаи были, конечно, но это не было массовым, как, например, в других общинах Кашатагского района», - отметил Мазманян.

6 декабря в Ереване прошли акции протеста с требованием к властям дать четкие разъяснения о статусе населенных пунктов Бердзор, Агавно и Сус. Армяне, которые решат остаться в Бердзоре после передачи Лачинского коридора, все равно будут вынуждены уехать, заявили местные жители. По их словам, в городе небезопасно, поликлиника и детсад не работают.

Жительница Бердзора Ашхен Степанян заявила корреспонденту "Кавказского узла", что опасается вернуться из-за отсутствия гарантий безопасности.

«У меня, в частности, есть запись, на которых видно, как азербайджанский автомобиль без сопровождения миротворцев проезжает город. Кто может гарантировать, что встреча с ними безопасна?», - задается она вопросом.

Если откроется возможность вернуться в Бердзор, открывать новых рабочих мест не надо, достаточно, чтобы заработали те, которые были до передачи Лачинского коридора под контроль российских миротворцев, считает Степанян. «Нашу больницу год назад отремонтировали. Для такого маленького города, как Бердзор, инфраструктура была достаточно развитая. Правда, производственных предприятий не было, но при наличии инвестиций эту сферу также можно развить и привлечь в город дополнительный человеческий ресурс. Но, думаю, с учетом той реальности, которая есть, вряд ли. Без госсектора говорить о каких-либо перспективах бесполезно», - подчеркнула она.

Армянское присутствие в Лачинском коридоре позволит чувствовать себя значительно безопаснее в Степанакерте, заявила корреспонденту «Кавказского узла» жительница столицы Нагорного Карабаха Асмик Арушанян.

Она считает, что наличие армянского населения снизит социальную напряженность, так как необходимо будет решать вопрос их обустройства. «Армянское население (население Нагорного Карабаха) должно остаться в своих общинах. Это гарантии безопасности арцахских (карабахских) граждан. Ездить по Лачинскому коридору, зная, что там живут армяне, более безопасно, чем, если там будут азербайджанцы. У Степанакерта также нет статуса. Но мы же вернулись», - заявила она.

Арушанян предположила, что создаются искусственные условия для исхода армянского населения. «Полиция, бесспорно, должна быть армянская в Бердзоре. Городская инфраструктура должна функционировать. Миротворцы должны быть там, потому что их непосредственная обязанность - защита армянского населения. Мы не знаем, что нас будет тут ждать, если армяне покинут Бердзор», - пояснила жительница Степанакерта.

Маргарита Акопян вернулась в Степанакерт после перемирия. Пока она не планирует уезжать из карабахской столицы. «Жду, когда будут пересмотрены условия трехстороннего заявления касательно границ. Многие вернулись пережить зиму, и если весной не будет внесена ясность, где будут границы Арцаха (Нагорного Карабаха), в частности, не будут возвращены Гадрут и Шуши, не будет определен пояс безопасности, где разместятся миротворческий контингент, то я уеду из Арцаха (Нагорного Карабаха). И так думает абсолютное большинство интеллигенции», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Акопян обеспокоена судьбой армянского населения Лачинского коридора, но понимает их нежелание возвращаться в свои дома. «Меня беспокоит их судьба - им придется жить в окружении азербайджанцев. Миротворцы не могут обеспечить их безопасность. Вполне естественно, что они уезжают. Конечно, есть угроза, что Арцах (Нагорный Карабах) окажется в анклаве, и все к этому идет», - подчеркнула жительница Степанакерта.

Если Бердзор останется армянским, относительная безопасность все же будет, предположила она. «Относительной, потому что безопасность Арцаха (Нагорного Карабаха) обеспечивала Армия обороны на передовой», - пояснила Акопян.

По ее мнению, исход армян из Бердзора сделает небезопасным проезд по Лачинскому коридору. «Дорога станет еще опасней. Азербайджанцы поселяться в дома армян. И рано или поздно конфликт неизбежен [...] Но даже если будет постоянное сопровождение, большая часть населения выедет из Арцаха (Нагорного Карабаха), потому что в XXI веке жить постоянно под сопровождением унизительно», - заключила она.