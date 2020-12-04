Брат Джабиева присоединился к участникам акции протеста в Цхинвале

04 декабря 2020, 20:28

Брат-близнец Инала Джабиева Ацамаз, о задержании которого в Южной Осетии сегодня сообщила его мать, после освобождения присоединился к митингующим в центре Цхинвала. Протестующие отказались расходиться после встречи с руководителем МВД.

Как писал "Кавказский узел", по словам Майи Джабиевой, Ацамаз направлялся в Цхинвал из Владикавказа и был задержан после пересечения границы России и Южной Осетии. Сегодня вдова и родственники Инала Джабиева собрались на акцию протеста в центре Цхинвала и раскритиковали Генпрокуратуру за отсутствие результатов расследования его гибели. Ведомство пригрозило административной ответственностью за участие в несанкционированных акциях.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева и 28 августа скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. Это спровоцировало массовые акции протеста, за чем последовали громкие отставки, в том числе премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства.

О том, что Ацамаза Джабиева освободили, и он присоединился к митингующим на Театральной площади Цхинвала, сообщил Telegram-канал информационного сайта "ОсНова" (Северная Осетия). Он разместил видео, на котором мужчина в толпе людей что-то эмоционально говорит на осетинском языке людям в форме.

«Он предлагает сотрудникам МВД Южной Осетии сдать анализ на наркотики, чтобы проверить, у скольких из них обнаружат следы запрещенных веществ», - говорится в сообщении канала от 19.08 мск.

Информации о задержании и освобождении Ацамаза Джабиева на сайте МВД Южной Осетии, по данным на 20.27 мск, нет.

С участниками акции протеста встретился исполняющий обязанности министра внутренних дел Южной Осетии Мераб Пухаев, который пообещал справедливое расследование и наказание всех виновных в смерти Инала Джабиева и призвал участников акции разойтись по домам, однако его призыв не был услышан, передает «Sputnik-Южная Осетия».

Напомним, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил генпрокурору лично отчитываться вдове Инала Джабиева о расследовании дела, однако она предпочла получать информацию письменно. Когда прокуратура назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата, вдова Джабиева отказалась верить итогам этой экспертизы.