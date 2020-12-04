Родственники Инала Джабиева в одиночном пикете. Скриншот https://t.me/osnovanews/3665

04 декабря 2020, 20:28

Брат Джабиева присоединился к участникам акции протеста в Цхинвале

Брат-близнец Инала Джабиева Ацамаз, о задержании которого в Южной Осетии сегодня сообщила его мать, после освобождения присоединился к митингующим в центре Цхинвала. Протестующие отказались расходиться после встречи с руководителем МВД.

Как писал "Кавказский узел", по словам Майи Джабиевой, Ацамаз направлялся в Цхинвал из Владикавказа и был задержан после пересечения границы России и Южной Осетии.  Сегодня вдова и родственники Инала Джабиева собрались на акцию протеста в центре Цхинвала и раскритиковали Генпрокуратуру за отсутствие результатов расследования его гибели. Ведомство пригрозило административной ответственностью за участие в несанкционированных акциях.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева и 28 августа скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. Это спровоцировало массовые акции протеста, за чем последовали громкие отставки, в том числе премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства.

О том, что Ацамаза Джабиева освободили, и он присоединился к митингующим на Театральной площади Цхинвала, сообщил Telegram-канал информационного сайта "ОсНова" (Северная Осетия). Он разместил видео, на котором мужчина в толпе людей что-то эмоционально говорит на осетинском языке людям в форме.

«Он предлагает сотрудникам МВД Южной Осетии сдать анализ на наркотики, чтобы проверить, у скольких из них обнаружат следы запрещенных веществ», - говорится в сообщении канала от 19.08 мск.

Информации о задержании и освобождении Ацамаза Джабиева на сайте МВД Южной Осетии, по данным на 20.27 мск, нет.

С участниками акции протеста встретился исполняющий обязанности министра внутренних дел Южной Осетии Мераб Пухаев, который пообещал справедливое расследование и наказание всех виновных в смерти Инала Джабиева и призвал участников акции разойтись по домам, однако его призыв не был услышан, передает «Sputnik-Южная Осетия».

Напомним, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил генпрокурору лично отчитываться вдове Инала Джабиева о расследовании дела, однако она предпочла получать информацию письменно. Когда прокуратура назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата, вдова Джабиева отказалась верить итогам этой экспертизы.

Примечание:

"Тимур Цхурбати переведен в больницу Владикавказа для лечения после нападения", "Сотни человек вышли на стихийный митинг в Цхинвале", "Кокойты призвал Бибилова уйти в отставку".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 декабря 2020, 22:50

04 декабря 2020, 22:24

  • Политологи указали на противоречия оппозиции по кандидатам в премьер-министры Армении

    Выдвижение кандидатов в премьер-министры Армении обозначило начало политического торга, считают опрошенные «Кавказским узлом» армянские политологи. По их мнению, мотивом выдвижения Вазгена Манукяна стал его отказ претендовать на кресло премьера в будущем, а выдвижение Эдмона Марукяна связано с гарантиями безопасности команде Пашиняна в случае его ухода.

04 декабря 2020, 22:07

04 декабря 2020, 21:37

04 декабря 2020, 21:23

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи