Родственница Инала Джабиева в одиночном пикете. Скриншот https://t.me/osnovanews/3665

04 декабря 2020, 19:26

Мать сообщила о задержании брата Инала Джабиева

Брата-близнеца Инала Джабиева сегодня задержали в Южной Осетии после пересечения границы, сообщила их мать Майа Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева и 28 августа скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. Это спровоцировало массовые акции протеста, за чем последовало отстранение главы МВД Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов.

По словам Майи Джабиевой, Ацамаз Джабиев, брат-близнец Инала Джабиева, направлялся в Цхинвал из Владикавказа и был задержан после пересечения границы России и Южной Осетии.

"Сейчас его везут в МВД, и мы тоже пойдем туда. У меня не было никаких плохих предчувствий и по поводу Инала. Думала, что они могут с ним сделать, он ни в чем не виноват. […] теперь я боюсь и за Ацамаза", - говорит женщина на видео, которое опубликовал сегодня в 18.29 мск Telegram-канал информационного сайта "ОсНова" (Северная Осетия). Канал приводит перевод слов Майи Джабиевой, которая говорит на осетинском языке.

Информации о задержании Ацамаза Джабиева, а также комментариев слов его матери на сайте МВД Южной Осетии, по данным на 19.20 мск, нет.

Напомним, сегодня вдова и родственники Инала Джабиева собрались на площади в центре Цхинвала и раскритиковали Генпрокуратуру за отсутствие результатов расследования. Ведомство пригрозило административной ответственностью за участие в несанкционированных акциях.

Примечание:

"Тимур Цхурбати переведен в больницу Владикавказа для лечения после нападения", "Сотни человек вышли на стихийный митинг в Цхинвале", "Кокойты призвал Бибилова уйти в отставку".

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