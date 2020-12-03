Армянская оппозиция назвала Манукяна своим кандидатом в премьеры

03 декабря 2020, 16:35

17 оппозиционных партий Армении предложили избрать премьер-министром главу Национально-демократического союза Вазгена Манукяна.

Как писал "Кавказский узел", после вступления в силу договоренности о прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта в Ереване начались акции протеста с требованием отставки фактического руководителя Армении, премьер-министра Никола Пашиняна. Протесты организовали 17 политических сил. Вынести ему вотум недоверия невозможно до тех пор, пока действует военное положение, а голосование за его отмену, которое оппозиция инициировала 26 ноября, провалилось. Пользователи Facebook указали при этом, что оппозиция не назвала, кого хочет видеть в кресле премьера.

В соответствии с договоренностью России, Азербайджана и Армении, Нагорный Карабах утрачивает две трети территории, которая находилась под контролем Степанакерта по состоянию на начало боев. Никол Пашинян оказался в довольно тяжелой ситуации, когда некоторая часть общества считает его предателем, а другая часть видит в нем неудачника, ответственного за итоги войны, указал "Кавказскому узлу" политолог Степан Даниелян. Шансы Никола Пашиняна сохранить власть близки к нулю, считает политолог Армен Варданян.

17 оппозиционных партий выдвинули кандидатом на пост премьер-министра Армении Вазгена Манукяна, сообщил лидер партии "Отечество", бывший глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян. "Мы решили выдвинуть его кандидатуру, поскольку у него есть опыт, он прошел серьезный путь, которые необходимы сейчас стране. Он в случае избрания премьером прекратит свою партийную деятельность, организует внеочередные выборы, в которых сам участвовать не будет и не станет поддерживать какую-либо политическую силу", - сказал Ванецян.

Он подчеркнул, что трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху будет выполнено, но на максимально выгодных армянской стороне условиях. "Каждый день нахождения Пашиняна на посту премьера является угрозой национальной безопасности. Наше общество должно понять, что это не политическая борьба или борьба за власть, а борьба за спасение родины. <...> люди должны выйти на улицы и сказать свое решительное слово, отстранить Пашиняна от власти", – процитировал Ванецяна "Sputnik Армения".

Вазген Манукян - глава партии "Национально-демократический союз", он был премьер-министром в 1990-1991 годах, а в 1992-1993 годах возглавлял оборонное ведомство.

Манукян представит программу своих действий на митинге 5 декабря, указал Ванецян. Он добавил, что у Манукяна большой опыт. "Это человек, который был первым премьер-министром Третьей Республики, возглавлял комитет «Карабах», стоял у истоков армейского строительства. После того, как он стал министром обороны, у Армении появилась регулярная армия, Вооруженные силы", - привели слова Артура Ванецяна "Новости-Армения".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября до 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта приведены в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.