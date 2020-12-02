Политологи в Ереване оценили шансы Пашиняна сохранить власть

02 декабря 2020, 04:24

Шансы Никола Пашиняна сохранить власть близки к нулю, считает Армен Варданян. Пашинян пытается переложить ответственность на армейское руководство и власти Нагорного Карабаха, отметил Степан Даниелян. У премьера были изначально шансы избежать войны, заявила Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", после вступления в силу договоренности о прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта в Ереване начались акции протеста с требованием отставки фактического руководителя Армении, премьер-министра Никола Пашиняна. Во время акции протеста 30 ноября были задержаны не менее 33 человек.

В соответствии с договоренностью России, Азербайджана и Армении Нагорный Карабах утрачивает две трети территории, которая находилась под контролем Степанакерта по состоянию на начало боев.

Никол Пашинян оказался в довольно тяжелой ситуации, когда некоторая часть общества считает его предателем, а другая часть видит в нем неудачника, ответственного за итоги войны, заявил 1 декабря корреспонденту «Кавказского узла» политолог Степан Даниелян.

По его мнению, Пашинян пытается по-своему интерпретировать ситуацию для облегчения ситуации и показать, что в этом нет его вины, а обстоятельства сложились так, что у него не было выхода. «Именно поэтому Пашинян приводит различные беседы, называет имена, чтобы придать своим заявления объективность и оправдаться перед общественностью», - считает он.

29 ноября Никол Пашинян изложил свою версию переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли 19-20 октября, до подписания трехстороннего заявления. По словам Пашиняна, 19 октября ему позвонил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, который заявил, что войну нужно остановить.

Даниелян считает, что Пашинян пытается переложить ответственность за ситуацию, говоря, что принимал решение не один, а по итогам совещаний с военными и лидерами Нагорного Карабаха, и что все они были согласны на подписание заявления. «Что касается заявлений Пашиняна и Путина о Шуши, тут проблема в интерпретации, кто должен был контролировать Шуши. Вообще, вокруг Шуши ходит много слухов, был ли город захвачен или его сдали. Шуши имеет символическое значение и для Армении, и для Азербайджана. И непонятно, кто бы контролировал город, если бы Пашинян согласился на возвращение азербайджанских беженцев. Предположить, что российские миротворцы - но тогда Шуши не был бы армянским, и это стало бы шоком для армянской стороны. С другой стороны Пашинян заявил, что вопрос Шуши всегда был в повестке переговоров. Так это или нет, насколько этого достаточно для оправдания - сказать сложно, потому что общественность не знает деталей переговоров», - отметил политолог.

По словам Пашиняна, армянская сторона должна были взять обязательства по возвращению азербайджанцев в Шуши. "Таким образом, перемирие стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, не представляю возможность сдачи Шуши Азербайджану. Президент России удивился, почему я против возвращения в Шуши азербайджанцев. Когда я представил мои доводы, он сказал, что это логично, и он не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях", - сказал премьер-министр Армении.

Даниелян затруднился сказать, сможет ли Пашинян решить вопрос с обвинениями в предательстве. «Время покажет. Не исключено, что будет, к примеру, расследование. И общество тогда лучше определится в оценках. Но то, что он не может дальше возглавлять правительство, это однозначно», - заявил политолог.

Даниелян считает нулевыми шансы Пашиняна сохранить власть. «Я даже сомневаюсь, сможет ли он остаться в Армении после отстранения от власти», - сказал он.

Пашинян пытается обелить себя

Политолог Армен Варданян согласен с мнением, что Пашинян раскрывает детали своих бесед, в том числе с российским президентом, пытаясь обелить себя. «С ним связывают все, что произошло. Пашинян пытается представить ситуацию так, что он сделал максимум возможного, и альтернативы у него не было. Сразу после подписания трехстороннего заявления он в прямом эфире обвинил прежние власти. И с тех пор он неоднократно пытается сбросить с себя все обвинения и возложить ответственность на других, в том числе, на прежних руководителей как Армении, так и Арцаха (Нагорного Карабаха)», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе была подписана после двух неудачных попыток вернуть Шуши, ключевой город в Нагорном Карабахе, и стал способом избежать "коллапса" на фронте, указал ранее Пашинян. По его словам, после падения Шуши в окружении могли погибнуть 25 тысяч солдат Армии обороны. С этим решением согласились и власти Нагорного Карабаха, не участвовавшие в переговорах. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Варданян назвал манипуляцией заявления армянского премьера о Шуши. По его словам, в этом заявлении есть противоречия. «Если вопрос стоял только в возвращении беженцев, а город бы остался под контролем армянской стороны, можно было создать такие условия, чтобы беженцы сами не захотели бы возвращаться. Одно дело - Шуши под контролем армянской стороны, другое - когда его полностью контролирует Азербайджан. И Пашинян пытается оправдаться, манипулируя общественным сознанием. Скорее всего, он отказал президенту России, рассчитывая на перелом в войне, но ошибся», - предположил политолог.

Он считает, что у Пашиняна нет шансов укрепить свою репутацию и избежать обвинений в предательстве. «Может, в будущем он и сможет рассчитывать на понимание общества. Но для этого он должен подать в отставку и рассказать, что было в действительности. Почему армянская армия проиграла, какую роль в этом сыграла Россия? Может, тогда общество и поймет», - пояснил Варданян.

Пашинян мог избежать войны

Политобозреватель Наира Айрумян считает, что у всех политических лидеров Армении и Нагорного Карабаха были идентичные подходы. «Все [лидеры] знали, вокруг чего идут переговоры по урегулированию конфликта. Вопрос стоял в ином - как можно дольше избегать войны. Все прекрасно знали, что при имеющемся соотношении сил Армении и Азербайджана - не говоря уже о факторе Турции - посредством войны можно добиться реализации того плана, вокруг которого велись переговоры. И все три прежних армянских лидера придерживались 'того подхода, чтобы отложить урегулирование конфликта как можно дальше, избежав при этом войны», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла»

Пашинян изменил этот подход и не стал затягивать время, хотя у него были шансы, в частности, он мог подать в отставку, чтобы избежать войны, отметила Айрумян. Кроме того, по ее словам, Пашинян мог публично заявить, что война неизбежна, и дать выбор политическим силам хотя бы найти консенсус - хотят они войны или нет. «У него был выбор. И его вина в том, что он выбрал вариант решения проблемы через войну. И в этом он не может обвинить прежние власти. Это был его выбор, он понимал, на что идет. Я даже убеждена, что он искренне верил, что таким образом он освобождает Армению от тяжкого груза в виде неурегулированного конфликта, который, по его глубокому убеждению, являлся препятствием интеграции Армении в мир экономических отношений, а не вражды. Об этом он не раз писал, будучи журналистом, и сейчас об этом говорит. При этом он понимал, что для критического числа людей этот вариант дружбы неприемлем. И чтобы «убедить» их, что этот вариант не имеет альтернативы, он не сделал ничего, чтобы избежать войны», - подчеркнула политобозреватель.

Айрумян отметила, что сейчас Пашинян называет главным достижением из всех девяти пунктов заявления открытие коридора с Арменией. «Он считает это своим достижением, считает, что армянский народ оценит его «подвиг», что не будет больше изоляции, а открываются возможности для торговли», - сказала Айрумян.

Политобозреватель уверена, что Пашинян не сможет восстановить свою репутацию. «Она подмочена окончательно и бесповоротно, и вряд ли что-то ему поможет. Есть все признаки необходимости смены власти. Правда, сроки назвать сложно - может, через три дня, может, через два месяца, но эта необходимость назрела. И очевидно, что мировые акторы ждут смены власти, чтобы начать переговоры по каким-то конкретным деталям и заключить большой договор. И единственное, что остается Пашиняну, заявлять, что не только он предатель, что этот сценарий был подготовлен до него. И это так. Но бóльшим предательством является то, что этот сценарий был реализован самым жестоким образом. И не предпринималось ничего, чтобы предотвратить войну», - заключила она.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября до 10 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта приведены в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.