Пользователи соцсети связали голосование в парламенте с возможной отставкой Пашиняна*

27 ноября 2020, 14:24

Неудачная попытка оппозиции добиться от парламента Армении отмены военного положения вызвана стремлением отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна, предположили пользователи Facebook. Оппозиционеры не предложили альтернативного кандидата на пост премьера, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября парламент Армении 56 голосами против 36 отклонил инициативу оппозиции об отмене режима военного положения. Против отмены выступила правящая фракция "Мой шаг". Отмена действующего режима создаст дополнительные угрозы безопасности, заявил представитель Минобороны Армении.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены правительством Армении 27 сентября в связи с началом боевых действий в Нагорном Карабахе. Осеннее обострение конфликта завершилось мирным соглашением, вступившим в силу 10 ноября. В соответствии с этим соглашением Нагорный Карабах утрачивает две трети территории, которая находилась под контролем Степанакерта по состоянию на начало боев. Это спровоцировало в Ереване беспорядки и акции протеста с требованием об отставке фактического руководителя страны, премьер-министра Никола Пашиняна. Однако вынести ему вотум недоверия невозможно до тех пор, пока действует военное положение.

Пользователи Facebook связали инициативу оппозиции об отмене военного положения с отставкой Пашиняна. Пользовательница Facebook Карина Мусаелян раскритиковала оппозиционеров.

"Как же вы достали нас. Успокойтесь. Народ хочет знать, кого предлагает в премьеры оппозиция? Если нет, так какая разница, при каком положении жить - при военном или при гражданском?" - написала она по-русски на странице Armenia Today в Facebook в комментарии к публикации о голосовании в парламенте Армении.

Согласно статье 115 Конституции Армении, для инициации процедуры вотума недоверия необходимо не менее одной трети от общего числа депутатов. При этом одновременно с проектом вотума недоверия необходимо предложить кандидатуру премьера. Если проект выражения недоверия не принимается, то аналогичный проект может быть представлен не ранее чем через шесть месяцев. Эта же статья указывает на то, что проект постановления парламента о выражении недоверия премьер-министру не может быть представлен во время чрезвычайного или военного положения. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отмечали, что у оппозиции недостаточно голосов для объявления недоверия Пашиняну.

Другие пользователи соцсети, напротив, призвали Пашиняна уйти в отставку. "Будьте осторожны с любыми <...> ограничениями <...>. Уходи в отставку, забирай предательство и поражение с собой", - написала Наре в комментарии к прямой трансляции заседания 26 ноября на странице парламента Армении в Facebook.

За нежеланием властей отменять военное положение стоит как объективная угроза безопасности страны, так и нежелание углубления политического кризиса, полагают авторы популярного Telegram-канала Баграмян 26, у которого более 196 тысяч подписчиков. "Отмены военного положения [не будет]. Во-первых, легче и удобнее контролировать политические процессы в условиях военного положения. А во-вторых, новые границы Армении с Азербайджаном пока беззащитны. Это серьезная проблема, решением которой сейчас занимается армия", - говорится в публикации на канале от 26 ноября.

Депутат от "Процветающей Армении" Шаки Исаян при обсуждении в парламенте прямо указала, что следующим шагом после отмены военного положения должна стать процедура импичмента в отношении Никола Пашиняна, сообщило РИА "Новости" в публикации от 26 ноября.

Запрет на вотум недоверия правительству действует в Армении не только во время военного положения, но и при режиме чрезвычайной ситуации, возвращение которого возможно из-за коронавируса, указал ранее "Кавказскому узлу" директор Армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

Все депутаты, проголосовавшие против введения военного положения, входят в правящую фракцию "Мой шаг", оба воздержавшихся - также члены фракции. За инициативу оппозиции ни один из 86 депутатов "Моего шага" не голосовал. Поддержали инициативу все 17 депутатов "Процветающей Армении", участвовавших в голосовании. За отмену военного положения также голосовали вышедшие из фракции "Мой шаг" депутаты Тагуи Товмасян и Вардан Атабекян. Для отмены военного положения нужно было 67 голосов.

Никол Пашинян возглавил блок "Мой шаг", выросший из одноименного протестного движения, в сентябре 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "бархатной революции" 2018 года можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Об обострении карабахского конфликта и последующих событий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* Заголовок был уточнен. - Прим. "Кавказского узла" от 14.30 мск 27.11.2020 г.