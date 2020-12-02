Газовая труба. Фото: https://neftegaz.ru/

02 декабря 2020, 00:47

Газоснабжение села в Кабардино-Балкарии восстановлено

Ремонтная бригада завершила восстановительные работы на газопроводе, из-за аварии на котором около 1290 жителей Атажукино остались без газа, сообщило главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 декабря подача газа в дома жителей села Атажукино прекращена в связи с аварией на газопроводе, в зону отключения попали около 1290 абонентов.

Ремонтные работы на газопроводе среднего давления в Атажукино завершены, сообщило 1 декабря главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

После восстановления газопровода газ жителям села был подан. "Происходит наполнение системы", - информировали спасатели.

Примечание:

 "Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в Кабардино-Балкарии", "Жители части Северного Кавказа остаются без энергоснабжения после урагана", "Умер один из пострадавших при взрыве газа в Баксане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 декабря 2020, 01:43

02 декабря 2020, 01:27

02 декабря 2020, 00:55

01 декабря 2020, 23:50

  • Власти Ставрополья отчитались о раздаче бесплатных лекарств больным COVID-19

    При появлении симптомов коронавируса жителям Ставропольского края необходимо обратиться в поликлинику, где врач выпишет рецепт на бесплатные лекарства, сдавать тест на COVID-19 не требуется, пояснили в Минздраве. Опрошенные "Кавказским узлом" фармацевты заявили об отсутствии дефицита на необходимые при лечении коронавируса препараты.

01 декабря 2020, 23:02

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи