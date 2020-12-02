Газоснабжение села в Кабардино-Балкарии восстановлено

02 декабря 2020, 00:47

Ремонтная бригада завершила восстановительные работы на газопроводе, из-за аварии на котором около 1290 жителей Атажукино остались без газа, сообщило главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 декабря подача газа в дома жителей села Атажукино прекращена в связи с аварией на газопроводе, в зону отключения попали около 1290 абонентов.

Ремонтные работы на газопроводе среднего давления в Атажукино завершены, сообщило 1 декабря главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

После восстановления газопровода газ жителям села был подан. "Происходит наполнение системы", - информировали спасатели.