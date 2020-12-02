02 декабря 2020, 00:47
Газоснабжение села в Кабардино-Балкарии восстановлено
Ремонтная бригада завершила восстановительные работы на газопроводе, из-за аварии на котором около 1290 жителей Атажукино остались без газа, сообщило главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
Как писал "Кавказский узел", вечером 1 декабря подача газа в дома жителей села Атажукино прекращена в связи с аварией на газопроводе, в зону отключения попали около 1290 абонентов.
Ремонтные работы на газопроводе среднего давления в Атажукино завершены, сообщило 1 декабря главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.
После восстановления газопровода газ жителям села был подан. "Происходит наполнение системы", - информировали спасатели.
"Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в Кабардино-Балкарии", "Жители части Северного Кавказа остаются без энергоснабжения после урагана", "Умер один из пострадавших при взрыве газа в Баксане".
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