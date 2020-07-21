21 июля 2020, 22:04

Умер один из пострадавших при взрыве газа в Баксане

Мужчина, получивший сильные ожоги во время взрыва газа и пожара в жилом доме в Баксане, умер, двое пострадавших переведены в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля семья из пятерых человек была госпитализирована после взрыва газа и пожара на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома в Баксане, 15 жильцов были эвакуированы. Состояние троих - женщины, мужчины и мальчика - врачи оценивали как тяжелое, еще одна женщина, а также девочка, находились в стабильном состоянии, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

"К сожалению, не удалось спасти мужчину... получившего ожоги 70 процентов поверхности тела и травмы дыхательных путей - прошедшей ночью он умер", - сообщил сегодня Минздрав Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram.

По данным ведомства, двое других пациентов, находившихся в тяжелом состоянии, переведены в федеральный ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. "Это женщина, находившаяся в Центральной районной больнице Баксана... и семилетний мальчик, получивший глубокие ожоги и находившийся в шоковом состоянии", - отмечает ведомство. Состояние обоих пациентов перед доставкой спецбортом в ожоговый было стабилизировано, оба они находятся в тяжёлом состоянии. Девочка и еще одна женщина продолжают лечение в больницах, угрозы их жизни нет, сообщило министерство.

Примечание:

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