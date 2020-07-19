Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

19 июля 2020, 07:20

При взрыве газа и пожаре в жилом доме в Баксане пострадали пять человек, двое взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля двое детей и двое взрослых были госпитализированы после взрыва газа и пожара на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома в Баксане, 15 жильцов были эвакуированы. Пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, сообщил региональный Минздрав.

Ожоги получили пять человек - мужчина, две женщины, семилетний мальчик и пятилетняя девочка, сообщил 18 июня на своей странице в Instagram Минздрав Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, 61-летний мужчина получил ожоги 70 процентов тела, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, 27-летняя женщина получила ожоги 40 процентов тела. Оба пострадавших находятся в шоковом состоянии в реанимации в Центральной районной больнице Баксана и пока нетранспортабельны. Состояние 57-летней женщины, которая поступила в реанимацию Республиканской клинической больницы стабильное, говорится в сообщении.

Стабильным врачи назвали и состояние девочки, у которой констатировали 10 процентов поверхности тела, а мальчик, получивший глубокие ожоги 55 процентов поверхности тела, находится в шоковом состоянии и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, сообщило ведомство.

Пациентов с наиболее обширными поражениями поверхности тела переведут в ожоговый центр в Нижнем Новгороде после того, как их состояние будет стабилизировано. В первую очередь планируется перевести в ожоговый центр мальчика и мужчину. "Как только состояние мальчика стабилизируется, его отвезут. И мужчину тоже. Остальные - по состоянию", - процитировал сообщение сотрудника пресс-службы регионального Минздрава ТАСС.