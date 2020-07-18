Четыре человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

18 июля 2020, 15:12

Двое детей и двое взрослых госпитализированы после взрыва газа и пожара в жилом доме в Баксане. 15 жильцов эвакуированы, сообщило МЧС.

По данным ведомства, взрыв газа произошел сегодня на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома в Баксане. "Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Проводилась эвакуация жильцов в количестве 15 человек", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Пострадали четыре человека - двое взрослых и двое детей, они госпитализированы в больницы в Нальчике и Баксане. "Погибших на пожаре нет. В 07.10 мск пожар потушен", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дети, пострадавшие при взрыве газа, находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"В Детской республиканской клинической больнице в Нальчике находятся мальчик девяти лет с 75% поражения поверхности кожи ожогами, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. А также девочка, ей четыре с половиной года, у нее больше 30% поверхности тела поражено ожогами. Они в тяжелом состоянии", - цитирует представителя министерства ТАСС.

В Минздраве также проинформировали, что рассматривается возможность перевода детей в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Жизни взрослых ничего не угрожает. "Мать находится в Республиканской клинической больнице с ожогами, отец - в Центральной районной больнице Баксана", - уточнили в министерстве.

"Кавказский узел" ранее писал, что 12 июля три женщины получили ожоги при взрыве газа в селе Шалушка, они были доставлены в больницу в Нальчике.