12 июля 2020, 15:37

Три человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

Три женщины получили ожоги при взрыве газа в селе Шалушка и доставлены в больницу в Нальчике.

Информация о происшествии поступила спасателям в 12.55 мск. "На территории частного домовладения в Чегемском районе, в с.п. Шалушка по ул. Дзагова, произошла вспышка газо-воздушной смеси, от газового баллона", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Когда на место прибыли сотрудники МЧС, горения не было. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Пострадали три женщины, которые с ожогами средней и легкой степени тяжести доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, говорится в публикации.

Взрыв газа произошел во дворе дома, информирует РИА Новости.

Примечание:

"Жители Шелковского района начали разбирать завалы после пожара в спортшколе", "Предприниматель рассказал о ситуации на горящем рынке в Махачкале", "Руководители кафе в Сочи осуждены по делу о гибели 11 человек при пожаре".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 июля 2020, 18:14

12 июля 2020, 17:24

12 июля 2020, 16:36

  • Жители Дагестана сообщили о размытых после ливней дорогах

    Горные дороги в Цумадинском районе размыты после ливней, движение по ним приостановлено, следует из опубликованных сегодня пользователями Instagram кадров. Житель райцентра пожаловался на потерю урожая и призвал руководство муниципалитета принять меры.

12 июля 2020, 14:49

12 июля 2020, 13:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи