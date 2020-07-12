Три человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

12 июля 2020, 15:37

Три женщины получили ожоги при взрыве газа в селе Шалушка и доставлены в больницу в Нальчике.

Информация о происшествии поступила спасателям в 12.55 мск. "На территории частного домовладения в Чегемском районе, в с.п. Шалушка по ул. Дзагова, произошла вспышка газо-воздушной смеси, от газового баллона", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Когда на место прибыли сотрудники МЧС, горения не было. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Пострадали три женщины, которые с ожогами средней и легкой степени тяжести доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, говорится в публикации.

Взрыв газа произошел во дворе дома, информирует РИА Новости.