12 июля 2020, 15:37
Три человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии
Три женщины получили ожоги при взрыве газа в селе Шалушка и доставлены в больницу в Нальчике.
Информация о происшествии поступила спасателям в 12.55 мск. "На территории частного домовладения в Чегемском районе, в с.п. Шалушка по ул. Дзагова, произошла вспышка газо-воздушной смеси, от газового баллона", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Когда на место прибыли сотрудники МЧС, горения не было. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Пострадали три женщины, которые с ожогами средней и легкой степени тяжести доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, говорится в публикации.
Взрыв газа произошел во дворе дома, информирует РИА Новости.
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