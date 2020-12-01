Дагестан вернул лидерство в СКФО по числу новых смертей от COVID-19

01 декабря 2020, 12:30

22 пациента с COVID-19 скончались в Северо-Кавказском федеральном округе за минувшие сутки, из этого числа 10 смертей пришлись на Дагестан. Ставрополье осталось лидером в округе по числу новых заражений коронавирусом.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 ноября лидером по числу смертей от коронавируса в СКФО стал Ставропольский край. За сутки с 29 на 30 ноября в регионе было зафиксировано шесть смертей от COVID-19, а всего в округе – 15.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, размещена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в СКФО от коронавируса скончались 22 пациента. Из этого числа 10 смертей пришлись на Дагестан, семь – на Ставропольский край, по две – на Кабардино-Балкарию и на Чечню и одна – на Ингушетию , указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 за все время пандемии в округе возросло до 2022. Лидером по этому показателю также является Дагестан – 958, на втором месте Ставрополье – 558, на третьем месте Кабардино-Балкария – 215. В Ингушетии – 113, в Северной Осетии – 76, в Чечне – 68, а в Карачаево-Черкесии – 34, следует из данных Роспотребнадзора.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За минувшие сутки в округе тесты на коронавирус подтвердились у 803 пациентов. Наибольшее число новых заражений на Ставрополье – 230, на втором месте Чечня – 115, на третьем месте Дагестан – 112. В Кабардино-Балкарии – 95, в Карачаево-Черкесии – 90, в Ингушетии – 83, а в Северной Осетии – 78, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в СКФО возросло до 95 650. На первом месте по этому показателю Ставропольский край – 27 944, на втором месте Дагестан – 19 099, на третьем месте Кабардино-Балкария – 12 808. В Карачаево-Черкесии – 12 312, в Ингушетии – 9554, в Северной Осетии – 9444, а в Чечне – 4489, сообщается на сайте.

К распространению COVID-19 отношение властей Чечни менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись". При этом Рамзан Кадыров и его окружение за редким исключением игнорировали масочный режим, соблюдения которого требовали от простых жителей республики, сказано в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Общее число выздоровевших от COVID-19 за все время пандемии в округе достигло 79 347. Лидером по этому показателю является Ставрополье – 24 694. На втором месте Дагестан – 17 167, на третьем месте Кабардино-Балкария – 10 156. В Карачаево-Черкесии – 9076, в Ингушетии – 8094, в Северной Осетии – 7561, а в Чечне – 2599, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

К утру 1 декабря в СКФО зафиксировано 14 281 пациент с COVID-19. Наибольшее число активных больных в Карачаево-Черкесии – 3202, на втором месте Ставрополье – 2692, на третьем месте Кабардино-Балкария – 2437. В Чечне – 1822, в Северной Осетии – 1807, в Ингушетии – 1347, а в Дагестане – 974, следует из данных Роспотребнадзора.

По данным на 1 января, наиболее населенный регион СКФО - Дагестан, где живут 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а Карачаево-Черкесии - 465 тысяч человек, информирует сайт Росстата.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".