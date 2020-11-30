Уголовный кодекс. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

30 ноября 2020, 14:37

Фермер из Кабардино-Балкарии обвинен в мошенничестве на 1,1 миллиона

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по делу фермера, которого обвиняют в предоставлении ложных сведений при получении гранта. Дело направлено на рассмотрение в суд, сообщила сегодня прокуратура.

Житель Кабардино-Балкарии, получивший грант от Минсельхоза республики, обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии. 

По версии следствия, в 2016 году житель Баксанского района представил при получении гранта в министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Республики ложные сведения. Следователи оценили ущерб в 1,1 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Баксанский районный суд, сообщили сегодня "Акценты".

"Кавказский узел"  писал, что фермеры Джульетта Карданова и Ирина Тлеиншева были обвинены в мошенничестве при получении субсидий на создание фермерского хозяйства из-за их трудоустройства на момент получения субсидий. а Карданова - в подделке документа.19 февраля следствие закрыло дело Тлеиншевой, дав ей право на реабилитацию. Карданову Чегемский райсуд 25 февраля признал виновной в подделке документа, приговорил к штрафу в  40 тысяч рублей, но из-за истечения срока давности освободил от ответственности. От обвинения Кардановой в мошенничестве прокурор отказался в ходе процесса. Однако Верховный суд Кабардино-Балкарии в мае отменил приговор Кардановой и отправил дело на новое рассмотрение, которое началось 5 октября в Чегемском суде. Прокурор готов снова поддержать обвинение в мошенничестве, защита, напомнив, что закон не имеет обратной силы, потребовала вернуть дело прокурору.

Напомним, фермеры из Кабардино-Балкарии пожаловались на административные препоны для получения грантов. Минсельхоз Кабардино-Балкарии выделил ряду предпринимателей гранты на развитие фермерских хозяйств, но чиновники вынуждают селян приобретать скот на собственные деньги или в долг, заявил 20 ноября уполномоченный по защите прав фермеров Жантемир Губачиков.

Примечание:

"Прокуратура Кабардино-Балкарии исключила работу по совместительству из оснований для преследования фермеров", "Защита Кардановой потребовала исключить противоречивые показания из дела", "Активисты призвали Кокова изменить условия земельных торгов".

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