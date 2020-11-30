Фермер из Кабардино-Балкарии обвинен в мошенничестве на 1,1 миллиона

30 ноября 2020, 14:37

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по делу фермера, которого обвиняют в предоставлении ложных сведений при получении гранта. Дело направлено на рассмотрение в суд, сообщила сегодня прокуратура.

Житель Кабардино-Балкарии, получивший грант от Минсельхоза республики, обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.