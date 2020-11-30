Фермер из Кабардино-Балкарии обвинен в мошенничестве на 1,1 миллиона

По версии следствия, в 2016 году житель Баксанского района представил при получении гранта в министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Республики ложные сведения. Следователи оценили ущерб в 1,1 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Баксанский районный суд, сообщили сегодня "Акценты".
"Кавказский узел" писал, что фермеры Джульетта Карданова и Ирина Тлеиншева были обвинены в мошенничестве при получении субсидий на создание фермерского хозяйства из-за их трудоустройства на момент получения субсидий. а Карданова - в подделке документа.19 февраля следствие закрыло дело Тлеиншевой, дав ей право на реабилитацию. Карданову Чегемский райсуд 25 февраля признал виновной в подделке документа, приговорил к штрафу в 40 тысяч рублей, но из-за истечения срока давности освободил от ответственности. От обвинения Кардановой в мошенничестве прокурор отказался в ходе процесса. Однако Верховный суд Кабардино-Балкарии в мае отменил приговор Кардановой и отправил дело на новое рассмотрение, которое началось 5 октября в Чегемском суде. Прокурор готов снова поддержать обвинение в мошенничестве, защита, напомнив, что закон не имеет обратной силы, потребовала вернуть дело прокурору.
Напомним, фермеры из Кабардино-Балкарии пожаловались на административные препоны для получения грантов. Минсельхоз Кабардино-Балкарии выделил ряду предпринимателей гранты на развитие фермерских хозяйств, но чиновники вынуждают селян приобретать скот на собственные деньги или в долг, заявил 20 ноября уполномоченный по защите прав фермеров Жантемир Губачиков.