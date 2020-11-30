Три заведения в Грузии оштрафованы за нарушение карантина

30 ноября 2020, 07:36

Представители властей закрыли фитнес-клуб в Батуми и ночной клуб в Тбилиси, которые не прекратили работу, несмотря на штраф за нарушение ограничений из-за коронавируса. Также оштрафован владелец батумского ресторана.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября по 31 января власти Грузии запретили массовые мероприятия, на дистанционный формат работы переведены объекты общепита, закрыты часть магазинов, фитнес-центры и рестораны, ограничено движение общественного транспорта и пешеходов. Накануне введения локдауна в Тбилиси возникли пробки и столпотворения людей. Власти выделили средства на поддержку населения в период карантина. Введение в Грузии жестких ограничений из-за коронавируса лишило многих людей заработка, им нечем кормить свои семьи, заявили 29 ноября участники акции протеста в Батуми.

К концу ноября Грузия вышла на первое место в мире по темпам распространения коронавируса в расчете на 100 тысяч населения. К 29 ноября в Грузии выявлено 132 368 случаев заражения коронавирусом, 4426 из них - за минувшие сутки. Скончались от вируса 1230 пациентов. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Инспекция труда проверила соблюдение постановления об ограничениях в Грузии, в результате были оштрафованы три заведения, приостановлена деятельность 2309, предупреждение получили 2738 объектов, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны "Sputnik-Грузия".

По данным ведомства, в Батуми были оштрафованы на 10 000 лари (порядка 3000 долларов) владельцы фитнес-клуба "Реформер" и ресторана "Ковчег". Лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе решил помочь клубу продолжить работать и заключил устное соглашение с хозяином "Реформера", арендовав помещение вместе с оборудованием как жилплощадь. Он пригласил всех желающих зайти к нему в гости и тренироваться, однако полицейские вывели посетителей из зала. В результате фитнес-клуб был закрыт, информировало издание.

В Тбилиси после проверок была закрыта студия звукозаписи DaHouse, также ранее оштрафованная на 10 000 лари и продолжившая работу. В ночное время там устраивали вечеринки с участием примерно полусотни человек, сообщили со ссылкой на МВД страны "Новости-Грузия".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".