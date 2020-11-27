Падение спроса на мандарины привело к снижению доходов грузинских фермеров

27 ноября 2020, 12:11

Спрос на мандарины в этом году необычно низкий, указали грузинские фермеры, посетовав на сокращение доходов. Они объяснили это неплатежеспособностью местных жителей во время пандемии коронавируса.

Спрос на мандарины в этом году необычно низкий, указал корреспонденту "Кавказского узла" фермер Георгий Шарабидзе из поселка Хелвачаури в Аджарии. "Спроса на внутреннем рынке нет, в основном сейчас покупатели - это иностранцы", - сказал он.

Фермер Нугзар из города Мартвили в Мегрелии, который поставляет продукцию на внутренний рынок, посетовал не только на низкий спрос, но и на низкие закупочные цены. "В основном у меня покупают местные предприниматели для внутреннего рынка. В этом году они и покупают мало, и цену дают не ахти какую", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Падение спроса на внутреннем рынке связано с сокращением доходов жителей Грузии во время пандемии, полагает фермер из поселка Кеда в Аджарии Георгий Диасамидзе. "Во время весеннего локдауна многие люди остались без денег, им пришлось брать долги, потом возвращать. Так что большинство населения экономит даже на еде", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации во время второй волны коронавируса власти Грузии решили ввести с 28 ноября жесткие ограничительные меры: приостанавливается работа общественного транспорта и закрывается большинство магазинов в крупнейших городах, а рестораны и кафе по всей стране будут работать только на доставку. Эти ограничения негативно повлияют на экономическую ситуацию в Грузии, в результате пострадают простые люди, заявили оппозиционеры. Предприниматели опасаются, что новая волна ограничений разорит их. Власти Грузии анонсировали продление программ поддержки бизнеса, самозанятых и безработных.

Фермеры вынуждены искать дополнительные способы заработка

Фермер Яша из аджарского поселка Чакви также считает, что падение спроса связано с пандемией. Он отметил, что низкие закупочные цены сказались на доходе фермеров, которые вынуждены искать иные способы заработать.

"Посредники, которые приезжают к нам, не дают хорошую цену - где-то 80 тетри (около 0,24 доллара США. - Прим. "Кавказского узла") за один килограмм. У меня в среднем две тонны мандаринов, да и у большинства столько же - 2 или 2,5. И вот, получается, с одной плантации семья имеет 16 тысяч лари в год (около 4833 долларов. - Прим. "Кавказского узла"). Этих денег, конечно, недостаточно, приходится заниматься еще чем-то. Например, я занимаюсь частным извозом”, - говорит кавказскому узлу фермер Яша из Чакви.

Цены низкие, несмотря на неурожай мандаринов в этом году. "В этом году была холодная погода, поэтому мандаринов заметно меньше уродилось", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Яша. "Зима была долгой, лето пришло по-настоящему только в июле - земля еле прогрелась, так что на деревьях заметно меньше плодов", - указал и фермер Георгий Шарабидзе. "Погода сильно повлияла на урожай", - констатировал фермер Георгий Диасамидзе.

Фермеры не слышали о государственной поддержке фермерам, которые занимаются выращиванием мандаринов. "Это же простые деревья, здесь механизация не нужна, просто нужно убирать урожай", - пояснил фермер Нугзар из Мартвили.

Сократился экспорт цитрусовых, вина и минеральной воды

С 1 августа по 27 ноября 2020 года Грузия экспортировала 1928 тонн мандаринов. Суммарный доход от продажи, по данным министерства окружающей среды и сельского хозяйства, составил 941 тысячу долларов. Основные импортеры - Россия (899 тонн) и Армения (883 тонны), менее крупные поставки сделаны на Украину, в Молдавию и Казахстан, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

В этом году урожай закупают в основном небольшими партиями частные предприниматели, которым правительство Аджарии помогает организовать транзит мандаринов через границу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель министра сельского хозяйства Аджарии Сулхан Моцкобили. "Сезон только начался, и мы создали оперативный штаб по организации сборки урожая в Батуми. Здесь мы помогаем зарубежным закупщикам из Белоруссии, Украины, стран Балтии, Армении, Азербайджана оформить документы и организовать перевозку таким образом, чтобы, несмотря на пандемию, они беспрепятственно пересекли границу с грузом", - отметил замминистра.

По данным Минсельхоза Аджарии, в 2019 году в Россию из Грузии было поставлено 20 тысяч тонн мандаринов, на Украину - 5200 тонн, в Армению - 4400 тонн, в Белоруссию - 319 тонн, в Казахстан - 140 тонн, в Киргизию - 58 тонн. "В общей сложности в прошлом году наше министерство прогнозировало сбор 55 тысяч тонн мандаринов. В этом году мы прогнозируем 40 тысяч тонн", - сказал Сулхан Моцкобили.

В первых трех кварталах 2020 года Грузия, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, увеличила экспорт всех фруктов, кроме цитрусовых (с 39,9 тысячи до 50,6 тысячи тонн), пива (с 3 млн литров до 4,2 млн литров), безалкогольных напитков (с 35,7 млн до 41,9 млн литров) и спиртов (с 11,3 млн до 13,9 млн тонн). Вместе с тем, упал экспорт вина (с 48,2 млн до 46,7 млн тонн), минеральной воды (с 174 млн литров до 149 млн литров) и овощей (с 11,8 до 10,2 тысячи тонн), следует из данных Национального статистического агентства Геостат.