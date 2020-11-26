Руководитель ячейки "Аум синрикё"* приговорен в Ростове-на-Дону к 15 годам колонии

26 ноября 2020, 12:49

Суд в Ростове-на-Дону приговорил главу ячейки японского религиозного сообщества "Аум синрикё"* Михаила Устьянцева к лишению свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в создании террористического сообщества и финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня стало известно, что в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило дело руководителя российской ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Аум синрикё" Михаила Устьянцева, обвиняемого в финансировании терроризма, создании террористического сообщества и религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

По версии следствия, Михаил Устьянцев в 2010 году создал и возглавил структурное подразделение террористической организации "Аум синрикё"*, в котором он и его неустановленные сообщники пропагандировали идеи террористической организации, занимались сбором денег с вовлеченных людей, а пропагандируемая ими религиозная доктрина представляла собой систему психологического воздействия. Под ее влиянием рядовые адепты преподносили ему деньги, которые Устьянцев затем передавал японским руководителям "Аум синрикё"* и тем самым финансировал терроризм. Устьянцев Устьянцев признает, что занимался в секте организационной работой, но отрицает свою вину, сообщил "Кавказскому узлу" его адвокат Дмитрий Динзе.

Михаил Устьянцев сегодня приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Южного окружного военного суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, добавил он.

Ранее гособвинитель просил приговорить Устьянцева к 18 годам колонии строгого режима, информирует ТАСС.

Две статьи УК РФ, по которым был обвинен Михаил Устьянцев - создание террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4) и организация деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5) – предусматривают до пожизненного лишения свободы.

Напомним, секта "Аум синрикё"* основана в 1987 году Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара. Название секты переводится как "Путь или учение об истинном Аум". По мнению религиоведов, учение Асахары включает элементы буддизма, йоги, тантризма и других восточных учений. Во время "богослужений" использовались психотропные вещества, последователи секты должны были отдать ей все свое имущество, а сами поселиться в общине, где поддерживалась жесткая дисциплина. В Японии секте принадлежали несколько ресторанов, торговые и туристические компании, центры йоги, земельные участки. В совокупности состояние организации оценивалось в 24 млн долларов, следует из досье ТАСС. Верховный суд России 20 сентября 2016 года признал секту "Аум синрикё" террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.