Суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело ячейки "Аум синрикё"*

05 июня 2020, 04:02

Процесс по делу руководителя российской ячейки японского религиозного сообщества "Аум синрикё"* Михаила Устьянцева, который обвиняется в финансировании терроризма, а также в создании террористического сообщества и создании религиозного объединения, причинившего вред гражданам, начался в Южном военном суде.

Устьянцев обвиняется в создании террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК РФ, предусматривает до пожизненного лишения свободы – прим.), организации деятельности террористической организации (часть 1 статьи 205.5 УК РФ, до пожизненного лишения свободы – прим.), а также в создании и руководстве религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью (часть 1 статьи 239 УК РФ, до четырех лет лишения свободы – прим.), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Секта "Аум синрикё"* основана в 1987 году Тидзуо Мацумомто, известного под именем Сёко Асахара. Название секты переводится как "Путь или учение об истинном Аум". По мнению религиоведов, учение Асахары включает элементы буддизма, йоги, тантризма и других восточных учений. В своих проповедях Асахара предрекал битву добра со злом, близкий конец света, а также гибель всех неверующих в его учение. Во время "богослужений" использовались психотропные вещества, последователи секты должны были отдать ей все свое имущество, а сами поселиться в общине, где поддерживалась жесткая дисциплина. В Японии секте принадлежали несколько ресторанов, торговые и туристические компании, центры йоги, земельные участки. В совокупности состояние организации оценивалось в 24 млн долларов, следует из досье ТАСС.

"По версии органов предварительного расследования, Михаил Устьянцев в 2010 году в Москве, вступив в преступный сговор с лицами, находящимися в федеральном розыске и неустановленными лицами, создали и возглавили структурное подразделение террористической организации "Аум синрикё"*, находящееся под контролем японских руководителей", – сказал сотрудник пресс-службы.

Устьянцев полностью отрицает свою вину, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Дмитрий Динзе. Он рассказал, что Устьянцев родился в 1971 году, до задержания работал менеджером по логистике. До 1994 года жил с супругой, имеет сына. "Вменяется в основном ущерб, который был причинен гражданам – их всего несколько человек. Обвинение строится на excel-таблицах – расчеты пожертвований, связанные с приобретением книг, оплата залов, оплата еды на семинарах и транспортные расходы, которые якобы уходили японцам", – пояснил защитник.

Адвокат отметил, что считает уголовное дело сфабрикованным, поскольку статья 204.4 УК РФ "Создание террористического сообщества" была введена в 2013 году, в то время как Устьянцев, по материалам дела, создал такое сообщество в 2010-м. "Устьянцева привлекают к уголовной ответственности за террористическую деятельность в рамках религиозной доктрины "Аум синрикё"*, но религиозная доктрина "Аум синрикё"* направлена на самосовершенствование человека <...>. В то же время, в связи с тем, что там есть много разных интенсивных практик, они считают, что причинялся вред физическому здоровью, хотя в них нет ничего нового", – рассказал защитник Михаила Устьянцева.

В ноябре 1989 года был убит вместе с женой и ребенком юрист Цуцуми Сакамото, который готовил иск против "Аум синрике"*, в 1995 году суд установил, что убийство было совершено членами секты по указанию ее основателя. В 1994 году семь человек в городе Мацамуто умерли от распыления нервно-паралитического газа зарина. Впоследствии Асахара признал, хотел этим действием добиться отсрочки суда о мошенничестве членов "Аум синрике"*. В 1995 году был убит нотариус Киёси Кария из Токио, младшая сестра которого пыталась выйти из секты, в том же году члены секты распылили зарин в метро Токио. Руководитель "Аум синрике"* Сёко Асахара по решению суда был казнен 6 июля 2018 года.

По словам защитника, в секте Устьянцев занимался организационной работой. "Устьянцев с 1994 года состоял в "Аум синрикё", занимался практиками и к 1995 году смог стать "самана" – монахом. Решил отречься от семьи и уйти полностью в религиозные практики. <…> Что он делал – некие административно-хозяйственные функции: например, создается семинар и надо еду сделать или встретить людей из аэропорта на практику, организовать помещение, то есть занимался чистой логистикой. По какому принципу орган предварительного расследования назначил его организатором террористического сообщества и террористической организации. Суд постоянно интересуется у обвинения – какая иерархия, какая структура, какая дисциплина. На данный момент ни один потерпевший не сказал о том, что вся эта доктрина, практики были направлены на насилие, террористическую деятельность или ее финансирование, как вменяется Устьянцеву", – рассказал адвокат.

По версии следствия, Устьянцев и его сообщники пропагандировали идеи террористической организации, занимались сбором денег с вовлеченных людей, а пропагандируемая ими религиозная доктрина представляла собой систему психологического воздействия. Под ее влиянием рядовые адепты преподносили ему деньги, которые затем Устьянцев передавал японским руководителям "Аум синрикё"* и тем самым финансировал терроризм, рассказали в пресс-службе Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону.

Верховный суд РФ 20 сентября 2016 года признал секту "Аум синрикё" террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России.

Пропаганда также велась в соцсетях, представители ячейки рассылали приглашения всем желающим, оплатив обучение ученики только через несколько занятий узнавали о том, что занятия проводят последователи "Аум синрикё"*, пояснил сотрудник пресс-службы. Также Устьянцев организовывал выездные семинары за пределами России, в частности, в Черногории, Грузии и Молдове, следует из материалов дела.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.